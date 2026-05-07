¿Guiño morado? La publicación de Joel Campbell en medio de su posible regreso a Saprissa

En horas donde suena como refuerzo de Saprissa tras terminar contrato en Alajuelense, Joel Campbell deslizó un sutil mensaje en sus redes sociales.

Mientras los aficionados esperan por los partidos de vuelta de las semifinales del Torneo Clausura 2026, uno de los temas que más debate viene generando en el fútbol costarricense es la posible vuelta de Joel Campbell a Deportivo Saprissa.

Su partida del archirrival, Liga Deportiva Alajuelense, parece inminente. No recibió ninguna oferta para renovar su contrato, que ye expiró. Y días atrás, tuvo un gesto que dice mucho: no solo retiró todas sus pertenencias del CAR, sino que dio una charla a sus compañeros con todo de despedida antes de que comenzaran las vacaciones para el plantel.

Empero, si el entrenador que llega para reemplazar a Óscar Ramírez desea seguir contando con los servicios del atacante de 33 años, su futuro podría pegar un fuerte giro. Expresión que también le calza bien a un regreso a Saprissa, que ya le habría hecho una propuesta salarial a Campbell en este momento de incertidumbre.

¿Guiño de Joel Campell a Saprissa?

Este miércoles, el tres veces mundialista con la Sele compartió una historia en su perfil de Instagram que, por el timing y la elección del color, no parece casual. Se trata de una foto suya sosteniendo una lata morada de su nueva bebida energética, Twelve Drinks, cuyo nombre refiere a su centro de alto rendimiento (uno de sus tantos negocios).

(Foto: captura de Instagram)

Con su lanzamiento, que se hizo hace ya tres semanas, la marca sacó a la venta dos sabores: uva y ponche de frutas, que tiene un packaging de color rojo y negro. Otra decisión de Joel Campbell de corte empresarial que está lejos de ser azarosa.

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En Alajuelense son claros con la situación de Campbell

Carlos Vela, gerente deportivo del club, mencionó este jueves en Tigo Sports Radio que “Joel terminó contrato. Mi manera de trabajar es de la mano del técnico. Cada jugador que sale o cada jugar que llega, es en consenso y en comunión entre el técnico y mi persona”.

ver también “No es bienvenido”: en Saprissa son tajantes contra Joel Campbell y su regreso desde Alajuelense

“En el caso de Joel, en función de que llegue el técnico nuevo y esté interesado en Joel, sería una charla nueva, una negociación nueva y unas condiciones nuevas, entendiendo lo que él significa en el fútbol costarricense, la relación que tenemos y lo que Joel dio este año que estuve en el club, fue un profesional íntegro y respetable. En ese sentido no hay nada que decir, Ya después se evaluará el rendimiento, como con cualquier otro”, aclaró Vela, dejándole las puertas abiertas de Alajuelense.

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En síntesis

Joel Campbell publicó una foto con su bebida color uva, alimentando los rumores de su regreso a Saprissa .

. El delantero terminó contrato, retiró sus pertenencias del club y ya se despidió del plantel.

La Liga supedita su renovación a la llegada del nuevo técnico, mientras el Monstruo ya habría presentado una oferta.