Tras su renovación: Javier López y la noticia que más ilusiona a Motagua de cara a la Copa 20 en Honduras

Motagua, además de ser el equipo que mejor juega en la actualidad en Honduras, es también el único invicto en lo que marcha del Clausura 2026 en la Liga Nacional. Razones hay para la reciente renovación del entrenador Javier López.

El equipoes líder del torneo con 26 unidades, luego de siete triunfos y cinco empates en lo que marcha del torneo, marca que tiene ilusionada a la afición con alcanzar la copa 20.

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Pero ese dato es también respaldado por ubicar al equipo de López como el cuarto invicto más largo en la historia de Motagua, superado por entrenadores que han dejado huella en el Ciclón Azul.

“Creo que nuestro rival en el torneo… el principal rival que tiene Motagua es Motagua en este momento, siempre lo decimos”, dijo Javier López tras el empate 1-1 ante el Real España de Jeaustin Campos.

Los invictos más largos de Motagua

Los datos recopilados por Diario Más señalan que el invicto más extenso en la historia de Motagua está a nombre de Carlos “Zorro” Padilla (QEPD), quien logró una racha de 31 partidos sin conocer la derrota entre febrero de 1973 y abril de 1974.

En aquel momento, Motagua perdió su invicto como visitante al caer 2-1 ante Marathón en el estadio Francisco Morazán en San Pedro Sula.

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El segundo invicto es ocupado por el mexicano José “Pepe” Treviño, que cuando estuvo al frente del club acumuló 23 partidos invictos y nuevamente esa marca la perdió ante Marathón en Tegucigalpa.

El tercero es el argentino Diego Martín Vazquez, quien no conoció la derrota por 21 jornadas consecutivas entre el Apertura y Clausura en 2017.

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La marca de Javier López

La lista termina con Javier López que ya suma 14 partidos sin conocer la derrota: 12 partidos del Clausura 2026 y dos de la última liguilla.

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Aunque estas marcas solo son trazos del camino que desea recorrer el DT español, quien en reiteradas ocasiones ha dejado claro que sus objetivos son salir campeón y clasificar a la Copa Centroamericana.

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