Olimpia vs. Marathón: a qué hora y por dónde ver el clásico nacional por las triangulares del Clausura 2026

Luego de su triunfo ante Real España en el inicio de las triangulares, Marathón tendrá que visitar al Olimpia en su casa, en busca de un resultado que lo acerque cada vez más a una gran final de la Liga Nacional en el Clausura 2026.

Sin embargo, enfrente tendrá un rival que, si bien no tuvo un destacado rendimiento en las vueltas regulares, su buena dinámica viene en ascenso y en fases finales es un equipo que se crece; por algo el Olimpia se ha coronado 40 veces campeón.

ver también La verdad sobre la situación de Marcelo Santos en Motagua y sus supuestas negociaciones con Olimpia

Para el equipo de Eduardo Espinel será el primer partido en la fase de triangulares, por lo que un triunfo ante su gente sería la mejor manera de abrir la ronda y defender su bicampeonato.

Mientras que, para Marathón ganar en Tegucigalpa significaría confirmar que es un candidato serio para levantar el título del fútbol catracho. Un encuentro que estará lleno de emociones que marcarán una nueva historia.

Esta será la edición 282 del clásico nacional. Olimpia domina la serie con 132 triunfos, 75 empates y Marathón lo ha derrotado en 74 ocasiones, según datos recopilados por Honduras Fútbol.

Cabe recordar que, en el clásico que los enfrentó en la jornada 9, Marathón se llevó la victoria 2-1 con anotaciones de Nicolás Messiniti y Henry Figueroa. Olimpia tomó revancha en la segunda vuelta al vencerlos 2-1 con goles de Jerry Bengtson y César Samudio en propia puerta.

Publicidad

Publicidad

ver también Uno del Barcelona: Francis Hernández cierra dos refuerzos para la Selección de Honduras que llegan directo de Europa

¿A qué hora juega Olimpia vs. Marathón?

El encuentro se disputará este miércoles 6 de mayo en el estadio Nacional “Chelato” Uclés de Tegucigalpa y dará inicio a las 8:15 de la noche.

Canal para ver el clásico Olimpia vs. Marahtón

Este partido será transmitido a través del canal Deportes TVC, también en su app y web. Además, podrás seguir el minuto a minuto en Fútbol Centroamérica.

Publicidad

Tweet placeholder