Caso Jorkaeff Azofeifa: Kevin Jiménez le da a Saprissa el anticipo más temido antes de la revancha con Liberia

La polémica que rodea a Jorkaeff Azofeifa en Saprissa tendría un nuevo escenario que los morados no querían escuchar.

La celebración de Jorkaeff Azofeifa en el empate (1-1) entre Liberia y Saprissa desató una fuerte polémica en las semifinales del Torneo Clausura 2026. El gesto del futbolista morado generó molestia en el entorno aurinegro y rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados de las últimas horas.

Durante la transmisión del partido, las cámaras captaron a Azofeifa realizando un gesto hacia la afición rival, situación que llevó a Liberia a solicitar formalmente una sanción ante el Tribunal Disciplinario.

En medio de toda la controversia, el periodista Kevin Jiménez adelantó información importante sobre el panorama que enfrenta Saprissa antes de la revancha.

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¿Cuál fue la postura de Saprissa sobre el caso Jorkaeff Azofeifa?

Tras la polémica que involucró a Jorkaeff Azofeifa, Saprissa emitió un comunicado para fijar su postura luego de recibir la notificación del Tribunal Disciplinario.

El club morado indicó que estudiará el caso y presentará sus argumentos dentro del plazo establecido, con la intención de defender al futbolista y evitar una posible sanción por lo ocurrido en la celebración ante Liberia.

“El Deportivo Saprissa comunica que este miércoles recibió la notificación de la apertura de un procedimiento disciplinario promovido por el Municipal Liberia en contra de nuestro jugador Jorkaeff Azofeifa“.

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Deportivo Saprissa

“Tras recibir dicha notificación, nuestra institución se apegará al debido proceso y atenderá el procedimiento correspondiente, en estricto cumplimiento de lo establecido en la normativa vigente“.

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“Asimismo, y en respeto a la confidencialidad del procedimiento, el club no se referirá al tema mientras el caso se encuentre en curso”, cerró el comunicado de Saprissa.

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Sobre este escenario el club morado tendría sobre la mesa 48 horas para responder, y a partir de ahí el Tribunal Disciplinario debe recabar las pruebas y valorar si es necesario citar testigos o alguna otra diligencia.

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¿Qué anticipó Kevin Jiménez sobre el caso de Jorkaeff Azofeifa en Saprissa?

El periodista Kevin Jiménez explicó en su programa Seguimos que Saprissa deberá presentar una defensa formal para intentar evitar la sanción de Jorkaeff Azofeifa.

Según comentó, no se trata de una sanción tradicional anunciada de inmediato por la Federación, sino de un proceso que será revisado en los próximos días.

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“En el comunicado indican que ahora Saprissa deberá realizar una defensa. ¿Por qué esto es así, por qué no es una sanción tradicional que la Federación de una vez comunica? Porque Saprissa ahora deberá hacer un descargo para poder evitar la sanción de Jorkaeff“, comentó.

Jorkaeff Azofeifa – Saprissa

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Jiménez añadió que, de acuerdo con la información que maneja, el jugador morado podría ser suspendido, aunque esa decisión llegaría hasta la próxima semana.

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“Ese descargo se va a revisar en los próximos días y, por lo que me dicen a mí y he estado averiguando, Jorkaeff Azofeifa sería suspendido pero hasta la próxima semana”, compartió el periodista.

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En otras palabras, Jorkaeff Azofeifa no sería sancionado de inmediato y podría estar disponible para la vuelta ante Liberia.

Sin embargo, si Saprissa avanza de ronda, el panorama podría complicarse, ya que una eventual suspensión lo dejaría fuera de la final.

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