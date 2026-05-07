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Linares y Navarro en alerta: Municipal ya tiene a su nuevo portero para el Torneo Apertura 2026

Los rojos suman otro portero para la próxima temporada.

Javier Pineda

Por Javier Pineda

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¿Cambios en la portería de Municipal?
© Municipal¿Cambios en la portería de Municipal?

El mercado interno comienza a moverse y Antigua GFC confirmó este jueves la salida del portero Estuardo Sicán, quien finalizó su periodo de préstamo con el conjunto colonial y deberá regresar a Municipal, club dueño de su ficha.

La noticia llega en un momento clave de la temporada, justo cuando los equipos afinan detalles en la recta final del Torneo Clausura 2026. Sicán, que tuvo participación con Antigua, ahora vuelve a un entorno donde la competencia por la titularidad es intensa.

En Municipal, la portería ha estado resguardada principalmente por Braulio Linares y Kenderson Navarro, quienes han alternado bajo los tres palos. Sin embargo, el regreso de Sicán podría generar un nuevo escenario en la lucha interna por el puesto.

Un regreso que podría mover la portería escarlata

Según información del medio Guatefutbol.com, fuentes allegadas del club, existe cierta inconformidad de Kenderson Navarro, quien ha perdido protagonismo y ha sido relegado al banquillo de suplentes, situación que podría influir en las decisiones del cuerpo técnico en las próximas semanas.

La incorporación de Estuardo Sicán añade un nuevo elemento de presión y competencia, obligando a los guardametas actuales a elevar su rendimiento en un momento donde cada detalle puede ser determinante.

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A pesar de estos movimientos, el enfoque principal de Municipal sigue siendo lo deportivo. El equipo escarlata se encuentra disputando las semifinales, donde mantiene una ventaja de 0-2 en la serie, acercándose a la Gran Final.

Con el desenlace del campeonato en juego, la gestión del plantel será clave para mantener la estabilidad. Mientras tanto, el regreso de Sicán abre interrogantes sobre el futuro inmediato de la portería roja en medio de la lucha por el título.

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