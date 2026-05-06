Olimpia vs. Marathón EN VIVO: alineaciones confirmadas – minuto a minuto del Clásico

Se juega la jornada 2 de las Triangulares del Clausura 2026. El campeón entrea en escena para enfrentar al verdolaga que viene de derrotar al Real España 1-0 en la fecha 1.

18:15hs BIENVENIDOS AL MINUTO A MINUTO DEL CLÁSICO ENTRE OLIMPIA Y MARATHÓN

Olimpia iniciará la defensa del título en la triangular A el miércoles contra el Marathón.

Esta será la edición del clásico 282 que domina el Olimpia con 132 triunfos, 74 derrotas, 75 empates GF 375 y GC 256.

Marathón que viene de vencer con apuros al Real España 1-0, también enfrentará un reto con la historia. Jugando de visita tiene 10 partidos sin vencer al Olimpia que les ganó 6 y empataron 4 veces.

Partido número 82 de local del Olimpia contra el Marathón en torneos cortos, los Albos ganaron 57 veces, perdieron 10 y empataron 14, GF 142 GC 48.

Aficionados de Olimpia y Marathón se han presentes en el estadio para la fecha 2 de las Triangular.

EN DIRECTO| Este es el minuto a minuto de la fecha 2 de las Triangulares del Clausura 2026 entre Olimpia y Marathón.

Tras vencer al Real España, el Marathón se prepara para un reto mayor: visitar al Olimpia en su estadio. Los verdes llegan con el impulso del triunfo y saben que un buen resultado en la capital los pondría a un paso de la gran final del Clausura 2026.

Sin embargo, el camino no será fácil. Aunque el Olimpia no brilló en la etapa regular, el equipo está jugando cada vez mejor. El “León” es famoso por transformarse en las finales; sus 40 títulos respaldan esa mística de equipo que nunca se rinde en los momentos clave.

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Para el equipo dirigido por Eduardo Espinel, este será su debut en la fase de triangulares. Ganar ante su afición no solo sería el inicio perfecto, sino también un mensaje claro de que están listos para defender su actual bicampeonato.

Por otro lado, si el Marathón logra imponerse en Tegucigalpa, confirmaría que es el máximo favorito para ser campeón. Se espera un partido vibrante, de esos que quedan grabados en la memoria de los aficionados.

Historia y números del Clásico

Este duelo será la edición número 282 del clásico nacional. La historia favorece a los albos:

Olimpia: 132 victorias.

132 victorias. Empates: 75.

75. Marathón: 74 victorias.

En lo que va del torneo, la balanza está pareja. En la primera vuelta, el “Monstruo Verde” ganó 2-1 con goles de Nicolás Messiniti y Henry Figueroa. Pero el Olimpia se vengó en la segunda vuelta con el mismo marcador (2-1), gracias a un gol de Jerry Bengtson y un error en contra de César Samudio.

¿A qué hora juega Olimpia vs. Marathón?

El encuentro se disputará este miércoles 6 de mayo en el estadio Nacional “Chelato” Uclés de Tegucigalpa y dará inicio a las 8:15 de la noche.

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Canal para ver el clásico Olimpia vs. Marahtón

Este partido será transmitido a través del canal Deportes TVC, también en su app y web. Además, podrás seguir el minuto a minuto en Fútbol Centroamérica.