El cambio de Yamil Bukele para que el futbol de El Salvador sea más competitivo

El fútbol salvadoreño se encamina hacia una transformación estructural luego de que el presidente de la FESFUT, Yamil Bukele, anunciara en conferencia de prensa una propuesta de nuevo formato de competencia para la Primera División. La iniciativa busca modernizar el torneo y elevar el nivel competitivo del balompié nacional.

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Uno de los cambios más significativos será la reducción gradual de equipos en la máxima categoría de El Salvador. Bukele fue claro al detallar el plan: “En Primera División habrá un descendido por temporada. En 2026-2027 jugarán 12 equipos, en 2027-2028 serán 11 y en 2028-2029 quedarán 10 equipos”, marcando un camino progresivo hacia una liga más compacta.

La medida apunta a mejorar la calidad del torneo, reduciendo la cantidad de clubes para aumentar la competitividad en cada jornada. Además, se busca optimizar la organización del campeonato y generar mayor atractivo tanto para los aficionados como para los patrocinadores.

Un nuevo formato para la fase final

En cuanto al sistema de clasificación, la propuesta establece que únicamente los seis primeros lugares avanzarán a la fase final tras la segunda vuelta. El dirigente explicó: “Clasifican 6 equipos… el primer y segundo lugar esperarán en semifinales y tendrán premio económico”, premiando así el rendimiento en la fase regular.

El formato también incluirá un sistema de play-in, seguido de semifinales a ida y vuelta, mientras que la gran final se disputará a partido único, una decisión que busca incrementar la emoción en el desenlace del torneo.

Otro punto relevante es la asignación de cupos internacionales. Bukele confirmó: “El campeón de la Copa Presidente… va a tener un cupo en la Copa Centroamericana”, dejando claro que no habrá plazas adicionales por parte de CONCACAF.

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Finalmente, el presidente de la FESFUT hizo énfasis en la organización de los encuentros: “No vamos a programar partidos si no hay horarios escalonados”, una medida que apunta a mejorar la programación televisiva y la experiencia de los aficionados. El fútbol salvadoreño se prepara así para una nueva era con cambios profundos en su estructura competitiva.