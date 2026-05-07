Alajuelense busca a un nuevo entrenador para cubrir el puesto que dejó vacante Machillo Ramírez después de su salida.

Carlos Vela será el encargado de elegir al nuevo entrenador de la Liga Deportiva Alajuelense. El gerente deportivo busca un técnico para ocupar el lugar que dejó hace algunos días Óscar Ramírez, quien tomó la decisión de no extender el vínculo.

El gerente mexicano comentó que Alajuelense tiene en la mira a José Saturnino Cardozo, entrenador que actualmente trabaja con el Municipal Liberia. El DT paraguayo se encuentra en las semifinales del campeonato nacional con sus dirigidos.

Vela confirmó, en una entrevista con Teletica Deportes, que hubo conversaciones con Cardozo, aunque todavía el club manudo no realizó una propuesta formal: “Hemos charlado, parte de mi trabajo es entender la situación, es parte de mi trabajo preguntar cómo está la situación. No es cierto que ha habido una oferta de la Liga, no es el único candidato“.

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Además, elogió el trabajo que está haciendo el DT en Liberia: “Yo quiero ser muy respetuoso con el momento que viven él y Liberia, ha hecho un gran trabajo. Viene trabajando con jóvenes emergentes y claro que puede ser una posibilidad, a veces los tiempos no calzan, hay que ver cómo es su situación con su club, lo felicitamos“.

El nuevo DT de Alajuelense ya tiene fecha para reportarse

Vela también reveló, en diálogo con 120 Minutos, que el nuevo entrenador de la Liga tendrá que reportarse el 1 de junio, fecha en la que los jugadores están citados para volver a los entrenamientos. Desde este lunes, la planilla manuda se encuentra de vacaciones a la espera de conocer a su nuevo DT.

Con Saturnino Cardozo como uno de los confirmados, también hay que mencionar que Alajuelense descartó una posible contratación de Jeaustin Campos. Vela explicó que el club está buscando otros perfiles para la institución rojinegra.

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En resumen