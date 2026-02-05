Inter Miami concreta el fichaje que pone feliz a David Ruiz y toda Honduras espera verlo jugar con Messi

Inter Miami va a tener dos hondureños en su plantilla. Esto tras confirmarse el fichaje de otro catracho para este 2026. La información ya fue confirmada.

Las Garzas han sumado a Lesther García como su nuevo fichaje, el defensor llega para la temporada que pronto iniciará y buscará ganarse la oportunidad de jugar junto a Messi.

La noticia fue compartida por la agencia FutureSoccerOfficial luego de que el jóven de 20 años firmara su primer contrato profesional con Las Garzas.

García nació en Estados Unidos y ha venido subiendo las categorías menores del Inter Miami. Puede ser elegible para Honduras, ya que sus padres son hondureños.

La contratación de Lesther es positiva para la Bicolor, ya que puede ser uno de los prospectos a seguir en el futuro. El de raíces catrachas llegó al Inter Miami a realizar pruebas en 2022 bajo la tutela de Edil Pavón, descubridor de David Ruíz, García aprobó y este año firmó con el conjunto estadounidense.

Lesther García ha hecho historia al firmar su contrato profesional con el Inter Miami, integrándose oficialmente a la plantilla estelar para este 2026. Tras brillar en la academia, el zaguero de 20 años se une a David Ruiz como el segundo representante de Honduras en el equipo de Florida.

Aunque nació en Estados Unidos, Lesther mantiene sus raíces firmes en Omoa y Puerto Cortés, consolidándose como una de las promesas defensivas más importantes para el futuro de la Selección de Honduras.