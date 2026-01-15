Quiere jugar el Mundial 2026: la figura de Panamá que buscaron Real Madrid e Inter Miami está a punto de fichar por este equipo

Panamá se acerca a su segunda gran disputa, luego de alcanzar el boleto en las Eliminatorias al Mundial 2026. Ningún futbolista quiere perderse la chance de hacer historia grande. Todos pujarán por un lugar en la convocatoria absoluta.

Thomas Christiansen analiza los movimientos de todos y cada uno de aquellos futbolistas que podrían estar citados. Tanto legionarios como locales, moverán sus fichas para subirse al tren. Para eso FEPAFUT organizó partidos amistosos.

Entre los nombres que más impactaron en este mercado de pases, apareció el de Ángel Orelién. El futbolista que supo ser pretendido por instituciones como Real Madrid e Inter Miami tendría nuevo equipo para continuar su carrera profesional.

Panamá en vilo: Ángel Orelién tendría arreglo para llegar a Sporting San Miguelito

Según confirmó el periodista José Miguel Domínguez Flores a través de su perfil oficial de X, el jugador Ángel Orelién estaría cada vez más cerca de convertirse en nuevo futbolista del Sporting San Miguelito de la Liga Panameña de Fútbol.

Orelién tiene 24 años y se desempeña como mediocentro ofensivo. Ya tuvo dos pasos por La Academia, y espera que la tercera etapa sea la exitosa. Pasó por el fútbol de México, Colombia, Venezuela, Francia y la Segunda División de India.

El mediocampista disputó la última temporada en el Sreenidi Deccan FC, donde participó de 16 partidos oficiales en los que marcó cinco goles y otorgó un total de siete asistencias. El equipo quedó noveno de 12 en el último campeonato.

Ángel Orelién, la joven promesa canalera que le dijo que no al Real Madrid

Según le contó el propio Ángel Orelién a Fox Sports, prefirió fichar por el Cruz Azul antes que irse al Real Madrid, al PSV o al PSG, porque “formaría mejor en México que ir directo a Europa. Quiero pasar por el fútbol de América, primero”.