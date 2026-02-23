Este lunes por la noche, Rónald González regresó a suelo costarricense luego de lo que fue la cumbre que tuvo con Fernando Batista, uno de los tres candidatos a tomar el rol de director técnico en la Selección de Costa Rica.

El director de selecciones nacionales estuvo en Panamá para encontrarse con el técnico argentino, que actualmente está sin trabajo después de lo que fue su paso por la Selección de Venezuela en el que se quedó muy cerca de clasificar al Mundial 2026.

Lo que sucedió en la reunión entre Rónald González y Fernando Batista

En su llegada al país, Rónald González contó detalles de lo que sucedió en la reunión que mantuvieron: “Vimos que es un gran entrenador, una persona muy preparada, nos explicó todo el plan que tiene pensado para Costa Rica, sus proyecciones, tuvimos una linda conversación de tres o cuatro horas y, la verdad, fue muy provechosa”.

ver también Ronald González ya lo sabe: Fedefútbol da su veredicto y tiene un preferido para asumir en Costa Rica

Ya es la segunda ocasión en la que Ronald tiene una reunión con Batista, aunque esta fue la primera oportunidad en la que se vieron cara a cara. Anteriormente, lo habían hecho de manera virtual.

Meses atrás, el Bocha Batista había tenido una entrevista con Teletica, en la que mostró sus ganas de dirigir a La Sele: “Uno siempre tiene en el radar selecciones que a uno le gustaría dirigir. Dentro de Concacaf, Costa Rica está muy bien valorizada. Así que me seduce“.

Además, González habló sobre cuántas posibilidades tiene cada entrenador de asumir: “Están en una edad que nos permite tener certeza de que hay energía para poder entrenar y gestionar; los tres son muy buenos, yo digo que los tres tienen las mismas posibilidades”.

Publicidad