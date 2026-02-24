Es tendencia:
Dónde ver a Nicaragua Sub-20 vs. Aruba por el debut en las Clasificatorias al Premundial de Concacaf

Entérese cuándo juega la Selección de Nicaragua vs. Aruba por las Clasificatorias al Premundial Sub-20: fecha, hora, TV y más detalles.

Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

© FENIFUTTodos los detalles para ver el partido de Nicaragua Sub-20 vs. Aruba.

La Selección de Nicaragua arranca su camino ante Aruba en las Clasificatorias al Premundial Sub-20 de Concacaf 2026, con el plus de jugar en casa: Managua será sede de dos grupos y la Azul y Blanco buscará empezar con el pie derecho ante su gente.

Esta competición se divide en seis zonas y solo las selecciones que terminen primeras sacarán boleto para el Campeonato Sub-20 de Concacaf (donde ya esperan Estados Unidos, México, Costa Rica, Panamá, Cuba y Honduras), que clasifica al Mundial 2027 y los Juegos Olímpicos 2028.

¿Cuándo juega Nicaragua Sub-20 vs. Aruba?

  • Torneo: Clasificatorias Sub-20 de Concacaf 2026 – Grupo F, Jornada 1
  • Partido: Nicaragua vs. Aruba
  • Fecha: martes 24 de febrero de 2026
  • Hora: 5:00 pm de Nicaragua
  • Sede: Estadio Miguel “Chocorrón” Buitrago, Managua, Nicaragua

Dónde ver EN VIVO Nicaragua vs. Aruba en Centroamérica

Concacaf informa que, para Centroamérica, los partidos de estas Clasificatorias Sub-20 se pueden ver en vivo por Disney+.

Nicaragua consigue reemplazante del Fantasma Figueroa: filtran el nuevo DT de la Selección y es un verdugo de Saprissa

Nicaragua consigue reemplazante del Fantasma Figueroa: filtran el nuevo DT de la Selección y es un verdugo de Saprissa

Así llega Nicaragua: localía, entrada gratis y el mensaje del DT

El Grupo F lo integran Nicaragua, Canadá, Aruba, Martinica e Islas Vírgenes de EE. UU., y los pinoleros intentarán aprovechar que todos sus encuentros serán en Managua para pelear el boleto.

Desde la organización local, el secretario general de FENIFUT, José María Bermúdez, remarcó que los partidos se jugarán en el “Chocorrón” Buitrago y que la entrada será gratuita, además de insistir con el objetivo histórico para el país: “Tenemos una meta clara que es poner a Nicaragua en un Mundial, sea la categoría que sea”.

En la misma línea, el DT Holver Flores llamó a la afición a acompañar al equipo y aseguró que el plantel irá partido a partido: “Vamos a jugar al 100 % para cumplir el objetivo que es pasar al Premundial”.

Convocados de Nicaragua Sub-20 para las Clasificatorias Concacaf 2026

Porteros

  • Elvin Vanegas (Diriangén FC)
  • Mario Pravia (Real Estelí FC)
  • Gregorio López
Defensores

  • Jaffer Hernández
  • Ian Parrales (Real Estelí FC)
  • Pablo Juárez (Real Estelí FC)
  • Cristofer Muñoz (Diriangén FC)
  • Leslie Mejía

Mediocampistas

  • Jocksan Gamez (Real Estelí FC)
  • Kleyber González (Real Estelí FC)
  • Mario Montenegro (Real Estelí FC)
  • Amadeus Zamora
Delanteros

  • Elias Solano (Diriangén FC)
  • Juan Arteaga (Real Estelí FC)
  • Diego Gutiérrez (Real Estelí FC)
  • Juban Uriarte (Real Estelí FC)
  • Shann Rigby (Managua FC)
  • Efraim Mejía (Club Sport Sébaco)
  • Tyron Acevedo (Diriangén FC)
  • Juan Marenco (Real Estelí FC)
  • Yader Caracas (Real Estelí FC)

Cómo sigue el camino de Nicaragua tras el debut

  • Jueves 26 de febrero: Nicaragua vs. Martinica
  • Lunes 2 de marzo: Islas Vírgenes EE. UU. vs. Nicaragua
  • Miércoles 4 de marzo: Nicaragua vs. Canadá
