Se ilusiona Panamá: Michael Amir Murillo pega otro salto en Europa que Besiktas no esperaba

Michael Amir Murillo va recuperando poco a poco la confianza. Luego de que se la dinamitaran en Olympique de Marsella, con su exentrenador, Roberto De Zerbi, tirándole filazos públicamente en los que lo acusó de no tener hambre deportiva, el panameño encontró refugio en Besiktas JK.

El gigante del fútbol turco le abrió las puertas de par en par, apostando fuerte por él al ficharlo hasta el 30 de junio de 2028, y Murillo le está respondiendo con buenos rendimientos por el carril derecho. Sumó sus primeros 12 minutos en el empate 2-2 con Alanyaspor, jugó los 90 minutos en el triunfo 3-2 ante Basaksehir y este domingo marcó su primer gol en la victoria 4-0 sobre Göztepe.

Panamá se ilusiona con el nuevo salto de Murillo

Ciertamente, la apuesta por Murillo está dando frutos antes de lo que esperaban en Besiktas, donde creían que iba a necesitar un tiempo para procesar su fuerte salida del Marsella. Sin embargo, el canalero volvió a sonreír y sacudió las dudas con un derechazo al primer palo que perforó el arco de Göztepe en la jornada 23 de la Superliga de Turquía.

Debido a esa gran actuación, recibió una calificación de 8,1 por parte de la plataforma Sofascore y logró posicionarse entre los cinco mejores rendimientos del fin de semana de jugadores hispanoamericanos en el resto de Europa (es decir, que no militan en las cinco principales ligas del Viejo Continente).

En total, Murillo acumuló una intercepción, cuatro despejes, nueve recuperaciones y ganó la mitad de sus duelos aéreos (6 en total) y terrestres (3), siendo gambeteado una sola vez a lo largo de los 90 minutos, mientras que él regateó con éxito en tres ocasiones. Completó 36 de 47 pases intentados (20 de ellos en campo rival) y anotó la diana que elevó su puntaje.

(Foto: Sofascore)

“Estoy feliz de poder marcar un gol así ante una afición tan fantástica. ¡Un gran día, una gran victoria!”, declaró tras el encuentro el referente de la Selección de Panamá, que tiene ilusionado a Thomas Christiansen con verlo regresar a su mejor versión a meses del Mundial 2026.

