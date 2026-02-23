La Liga Deportiva Alajuelense perdió el Clásico Nacional contra el Deportivo Saprissa por 2-1 y sigue alejado de los puestos de clasificación a la fase final en el Clausura 2026. Contando el Torneo de Copa, arrastra cinco partidos sin conocer la victoria (cuatro derrotas y un empate).

La situación en la Liga es preocupante, ya que venía de ser el campeón indiscutido en el Apertura 2025. De un campeonato a otro, la situación cambió drásticamente y los aficionados agotaron su paciencia con varios de los futbolistas de la planilla.

En medio del momento complicado que atraviesan los dirigidos por Machillo Ramírez, uno de los protagonistas del programa La Platea de TDMás, como lo es Allan Alemán, reveló detalles sobre la intimidad del camerino de la Liga que podrían provocar un escándalo.

Allan Alemán destapa que jugadores de Alajuelense andan de fiesta

“Salga dorado con el que anda portándose mal y con aquel que se va de fiesta. Enójese con ellos en el camerino. Póngase serio. El que no sabe, está ciego. Los que fuimos futbolistas nos damos cuenta. Yo sí me doy cuenta. No venga a culpar al VAR cuando usted anda de fiesta. Cuando fueron campeones se puede, hoy no“, expuso Alemán.

Sobre estas internas que reveló el ex Saprissa, argumentó que ninguno se lo ha contado: “Yo sí los he visto cara a cara. No es que me lo contaron y me hicieron la foto, no. He visto a algunos que aunque ganen andan relajados. Cuando les pase las cosas, no se queje“.

Estas palabras de Alemán podrían repercutir de lleno en Alajuelense si se confirma lo que expuso. Cabe señalar que la Liga ya tuvo problemas con jugadores que se fueron de fiesta meses atrás como pasó con John Paul Ruiz, Deylan Aguilar, Creichel Pérez y Deylan Paz. En aquel momento, el equipo rojinegro venía en buena racha y competía en todos los títulos, pero ahora la situación es diferente.

