Mientras Lamine Yamal gana 31 millones de dólares en Barcelona, esto le pagarían a Kervin Arriaga en Levante

Lamine Yamal es uno de los mejores jugadores de la Liga Española y este fin de semana enfrenta al Levante de Kervin Arriaga.

El Levante de Kervin Arriaga enfrenta al Barcelona de Lamine Yamal en la Liga Española.
El Levante de Kervin Arriaga enfrenta al Barcelona de Lamine Yamal en la Liga Española.

Barcelona visita al Levante este fin semana por la jornada 2 de la Liga Española. Los culés vienen de ganar 0-3 con polémica al Mallorca, mientras que los “Granotas” perdieron en el debut ante Alavés (2-1).

Los Julián Calero quieren sumar sus primeros tres puntos en casa. Los de Hansi Flick van por los seis en la tabla de posiciones.

Levante se lo confirma a Barcelona: la decisión final que Honduras estaba esperando sobre Kervin Arriaga

Una de las figuras del Barcelona es Lamine Yamal, el jugador de 18 años recibió un aumento de salario tras renovar y ya se sabe lo que gana con exactitud.

Desde España indican que el joven recibe 31.274.386 de dólares de forma anual. Como base son 19.244.888 de dólares y como bonus otros 12.029.498 de dólares, según objetivos colectivos e individuales.

Este sería el salario de Kervin Arriaga en Levante

A diferencia de Lamine Yamal, el hondureño tiene un sueldo bajo por muchas razones, pero ya jugar en la primera de España lo puede seguir ayudando a subir de nivel.

El salario de Kervin Arriaga en el Levante, aunque no confirmado oficialmente, se estima que ronda en 600 y 400 mil euros (entre 468,996 y 703,391 dólares) por temporada, con el club intentando negociar a la baja para que se quede. Condiciones que el catracho no está dispuesto a aceptar.

Arriaga no va a jugar contra Barcelona porque está lesionado y su debut en la Liga Española se puede ver en la jornada 3 contra Elche.

