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“No estuvo a la altura”: confirman la otra baja que tendrá Olimpia tras caer eliminados del Clausura 2026

Tras ser eliminados del Clausura 2026, la afición de Olimpia exige una limpieza en el plantel y la directiva ya habría tomado las primeras determinaciones.

José Rodas

Por José Rodas

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El Olimpia planea renovar el plantel de cara a la próxima temporada. Foto: X Olimpia.
El Olimpia planea renovar el plantel de cara a la próxima temporada. Foto: X Olimpia.

La eliminación de Olimpia en el Clausura 2026 arrastrará un sinfín de consecuencias en la conformación de la plantilla de cara a la próxima temporada, según diversos informes.

Además de Elison Rivas y José Mario, quienes quedaron como agentes libres, el club ya tendría definida su tercera baja y se trata del defensor uruguayo Facundo Queiroz.

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“No estuvo a la altura”

Así lo dio a conocer el periodista Álvaro de la Rocha, quien además reveló que la directiva del club no terminó convencida del nivel mostrado por el futbolista, por lo que su salida está asegurada.

“Facundo Queiroz saldrá de Club Olimpia Deportivo. El contrato del central uruguayo finalizó tras la eliminación del Clausura 2026 y no será renovado. La evaluación del club es que el nivel de Queiroz no estuvo a la altura de lo que esperaban”, escribió el comunicador en su cuenta de X.

Durante un lapso del torneo, Queiroz se ganó la confianza de Eduardo Espinel; sin embargo, su irregularidad lo relegó al banquillo. Olimpia cerró el torneo jugando con Edwin Lobo y Clinton Bennett como centrales.

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Con esta decisión, la respuesta desde lo interno del club es inmediata e indican que la limpieza del plantel será profunda de cara al segundo semestre de 2026 en el que también competirán en la Copa Centroamericana.

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