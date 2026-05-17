Jafet Soto ya se mueve: Herediano sumará cuatro refuerzos después de conseguir la 32

El Team ya trabaja en lo que será la planilla que defenderá el título en el Apertura 2026.

El Club Sport Herediano se consagró campeón del Torneo Clausura 2026 este sábado, pero desde hace algunas semanas ya puso el ojo en el mercado de fichajes. Ahora con la temporada terminada, será momento de analizar la planilla para el Apertura.

Pensando en las llegadas, la dirigencia comandada por Jafet Soto tiene algunos nombres prácticamente acordados para que se transformen en fichajes rojiamarillos. Según informó La Nación, “cuatro futbolistas llegarán al plantel” para el próximo campeonato.

Los primeros confirmados que se pondrán la camiseta de Herediano son Fernando Lesme, Aarón Suárez y Reggy Rivera. Todos fueron confirmados por el vicepresidente de Fuerza Herediana, Aquil Alí.

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El otro que todavía no está cerrado, pero será cuestión de negociaciones para que se concrete es Waylon Francis. El jugador que jugó el Mundial de Brasil 2014 con La Sele finalizó su contrato con Liberia y estaría muy cerca de sumarse al equipo de José Giacone.

Las primeras salidas de Herediano

En cuanto a los nombres que no seguirán en la institución para el Apertura 2026, hay dos bajas que ya tienen definida su salida. Uno es Aarón Cruz, quien saldrá en búsqueda de minutos, y el otro es Yeltsin Tejeda, que no renovará su vínculo con el Team.

En los próximos días, habrá más novedades en cuanto a las altas y bajas que tendrá Herediano de cara al próximo semestre. El Team jugará también la Copa Centroamericana 2026, por lo que tendrá doble competencia.

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En resumen