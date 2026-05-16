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Chelito Martínez sacude a Olimpia y Motagua: confirman la noticia que Marathón esperaba escuchar

El mediocampista se ha convertido en uno de los jugadores clave para Pablo Lavallén, pero desde la capital surgen ofertas que le coquetean.

José Rodas

Por José Rodas

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Francisco "El Chelito" Martínez se ha convertido en uno de los mediocampistas más destacados del Clausura 2026. Foto: X Marathón.
Francisco "El Chelito" Martínez se ha convertido en uno de los mediocampistas más destacados del Clausura 2026. Foto: X Marathón.

Francisco “El Chelito” Martínez estaría cerca de cerrar su renovación con el Marathón una vez finalice el torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.

El centrocampista hondureño ya tuvo los primeros contactos con la directiva del cuadro verdolaga que considera al “Chelito” como uno de los jugadores con mejor rendimiento en el plantel.

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Semanas atrás, Martínez confesó que recibió ofertas de uno de los clubes grandes de Tegucigalpa, al mismo tiempo que expresó su deseo de continuar jugando en Marathón y retirarse en esa institución si es posible.

Esas palabras pusieron en alerta a la directiva del cuadro sampedrano que inmediatamente puso manos a la obra para expresarle al jugador que quieren continuar con sus servicios.

La renovación está cerca

La noticia adelantada por el periodista Esteban Guerrero y posteriormente confirmada por Fútbol Centroamérica precisa que las conversaciones marchan por buen puerto y la extensión del contrato del jugador podría cerrarse en las próximas semanas.

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Sin embargo, de momento el Marathón está completamente concentrado en el duelo del lunes ante el Real España de Jeaustin Campos que definirá un boleto a la gran final del fútbol hondureño.

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“Francisco Martínez está en pláticas avanzadas con el ‘verde’ para su renovación. ‘Chelito’ ha expresado su deseo de continuar y eso sentó bien en el club”, escribió Guerrero en su cuenta de X.

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