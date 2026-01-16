Mientras Kylian Mbappé y Vinicius ganan 42 millones en plena crisis del Real Madrid, este es el salario de Kervin Arriaga en Levante

Perdieron la final de la Supercopa de España ante el Barcelona y fueron eliminados de la Copa del Rey ante el Albacete.

Real Madrid consumó dos fracasos en menos de una semana y ni el cambio de Xabi Alonso a Álvaro Arbeloa ha mejorado una plantilla que tiene a los mejores pagados de la Liga Española.

Kylian Mbappé tiene un salario de 31 millones de euros, mientras que Vinicius gana casi los 21… Las cifras quedan en nada luego de ambos partidos perdidos.

Ahora les toca enfrentar al Levante de Kervin Arriaga, un equipo que está en la zona baja de la tabla que busca puntos como sea para poder salir del descenso directo a segunda división.

Ahora bien, en Fútbol Centroamérica quisimos comparar la diferencia de salario entre las estrellas del Real Madrid con el de Arriaga, hondureño que puede estar jugando su último partido en la Liga Española, ya que tiene una oferta del Genoa de Italia.

¿De cuánto es el salario de Kervin Arriaga en Levante?

Con respecto a Kervin Arriaga y las figuras del Real Madrid,hay 40 millones de diferencia, el hondureño gana 1,040 millones de euros, esto según la página especializada en sueldos Capology.

Real Madrid recibe al Levante en el estadio Santiago Bernabéu el sábado 17 de enero del 2026 a las 7:00 de la mañana hora de Centroamérica.