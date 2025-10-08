FIFA da duro golpe a Costa Rica y deja contundente mensaje a Honduras para las Eliminatorias de Concacaf

La FIFA siempre está pendiente a todas sus afiliados y en este caso estuvo pendiente del Honduras vs Costa Rica por las Eliminatorias de Concacaf camino al Mundial 2026.

El máximo organismo del fútbol dejó un mensaje para todas aquellas selecciones que aspiran a conseguir un boleto a la Copa del Mundo, pero dejó un golpe a los ticos.

¿Qué hizo FIFA que enoja a Costa Rica y celebra Honduras?

Pues resulta y acontence que en una imagen publicada por FIFA, la selección de Costa Rica no aparece y eso puede molestar a todo un pueblo.

“Las naciones a la caza de un puesto en el Mundial 2026”, dice el claro mensaje. En la fotografía no encontramos a ningún jugador que dirige el Piojo Herrera.

Si de Honduras, en la parte alta aparece Alexy Vega, jugador del Marathón y que en la fecha FIFA de septiembre le marcó a Nicaragua en la victoria 2-0.

No se trata de un mensaje de apoyo directo para Honduras, pero que Costa Rica, la selección con Mundiales de Concacaf, no aparezca, llama poderosamente la atención.

Costa Rica visitará a Honduras en el Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula el jueves 9 de octubre a las 8:00 p.m. (hora de Centroamérica).