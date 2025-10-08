Es tendencia:
La selección de Honduras llora una muerte que golpea a una de sus figuras antes de enfrentar a Costa Rica

Honduras se prepara para enfrentar a Costa Rica por las Eliminatorias de Concacaf, pero se ha dado una noticia que llora una de sus figuras.

Jugador de Honduras sufrió uno de los golpes más duros de su vida.
Jugador de Honduras sufrió uno de los golpes más duros de su vida.

La selección de Honduras tiene casi todo listo para enfrentar a Costa Rica por la jornada 3 de las Eliminatorias de Concacaf camino al Mundial 2026.

Los dirigidos por Reinaldo Rueda tienen una gran ilusión de estar en la Copa del Mundo, pero uno de sus jugadores fue golepado antes del encuentro ante los ticos.

¿Qué pasó con una de las figuras de Honduras?

A través de las redes sociales, el periodista catracho Manfredo Reyes informó del fallecimiento de uno de los miembro de la familia de Dixon Ramírez.

En especifico su primero hijo, que hace unos meses llegó para dar alegría a la familia Ramírez. Toda la Bicolor está de luto.

“Lamento informar el fallecimiento del hijo recién nacido (37 días) de Dixon Ramirez. QEPD. DIOS TE FORTALEZCA DIXON”, fue el mensaje del comunciador con una foto desgarradora del jugador de Real España.

Hace unos días Ramírez fue dado de baja para la convocatoria contra Costa Rica, ya que sufre una lesión en su rodilla.

Tweet placeholder

Dixon Ramírez se casó después de la Copa Oro con Honduras

El pasado 11 de julio, el jugador de Real España había firmado el contrato de su vida junto a su esposa. La felicidad era total en aquel momento.

Ahora enfrenta este duro golpe y toda Honduras le envía mensaje de ánimo a uno de los jugadores con mayor proyección del país.

Dixon Ramírez firmando su acta de matrimonio.

Dixon Ramírez firmando su acta de matrimonio.

