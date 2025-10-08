La selección de Honduras llora una muerte que golpea a una de sus figuras antes de enfrentar a Costa Rica

La selección de Honduras tiene casi todo listo para enfrentar a Costa Rica por la jornada 3 de las Eliminatorias de Concacaf camino al Mundial 2026.

Los dirigidos por Reinaldo Rueda tienen una gran ilusión de estar en la Copa del Mundo, pero uno de sus jugadores fue golepado antes del encuentro ante los ticos.

ver también FIFA da duro golpe a Costa Rica y deja contundente mensaje a Honduras para las Eliminatorias de Concacaf

¿Qué pasó con una de las figuras de Honduras?

A través de las redes sociales, el periodista catracho Manfredo Reyes informó del fallecimiento de uno de los miembro de la familia de Dixon Ramírez.

En especifico su primero hijo, que hace unos meses llegó para dar alegría a la familia Ramírez. Toda la Bicolor está de luto.

ver también Apartados: Reinaldo Rueda confirma la notificación que sorprende a Honduras antes del partido ante Costa Rica

“Lamento informar el fallecimiento del hijo recién nacido (37 días) de Dixon Ramirez. QEPD. DIOS TE FORTALEZCA DIXON”, fue el mensaje del comunciador con una foto desgarradora del jugador de Real España.

Hace unos días Ramírez fue dado de baja para la convocatoria contra Costa Rica, ya que sufre una lesión en su rodilla.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Dixon Ramírez se casó después de la Copa Oro con Honduras

El pasado 11 de julio, el jugador de Real España había firmado el contrato de su vida junto a su esposa. La felicidad era total en aquel momento.

Publicidad

Ahora enfrenta este duro golpe y toda Honduras le envía mensaje de ánimo a uno de los jugadores con mayor proyección del país.

Publicidad

Dixon Ramírez firmando su acta de matrimonio.