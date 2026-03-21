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Mientras Javier López renueva su contrato, Motagua agitaría el mercado con un nuevo fichaje

El director deportivo de Motagua, Emilio Izaguirre ya piensa en el futuro del equipo y busca cerrar este fichaje para Javier López.

José Rodas

Por José Rodas

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Javier López firmó una extensión de dos años más con Motagua. Foto: X Motagua.
Javier López firmó una extensión de dos años más con Motagua. Foto: X Motagua.

En Motagua no descansan y, tras anunciar la renovación de su entrenador, Javier López, el director deportivo Emilio Izaguirre ya trabaja en la confección de la plantilla de cara al Apertura 2026 y las competencias internacionales.

De acuerdo a la información de Deportes TVC, Izaguirre habría puesto la mirada en el joven Arbin Yair Medrano del Juticalpa FC, quien a sus apenas 19 años se ha ganado la confianza del entrenador Humberto Rivera.

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Medrano juega como volante por las bandas y llegó al Juticalpa para el torneo Apertura 2025 proveniente de la AFFI Academia de Choluteca, de donde han surgido varios talentos.

Desde su llegada al cuadro “canechero” el joven jugador ya suma 24 partidos en los que ha destacado como volante por la derecha, jugando a pierna cambiada y mostrando sus dotes de calidad.

La idea de Motagua es construir un plantel robusto para Javier López y así encarar el próximo torneo y la Copa Centroamericana.

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Es importante señalar que, esta no es la primera vez que Emilio Izaguirre busca fichajes emergentes para Motagua. Anteriormente, ya lo había hecho con Cristian Gutiérrez, Giancarlos Sacaza, Pablo Cacho y otros.

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Arbin Yair Medrano con la camisa del Juticalpa. Foto: Facebook Juticalpa FC.

Arbin Yair Medrano con la camisa del Juticalpa. Foto: Facebook Juticalpa FC.

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