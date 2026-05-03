“Acciones legales”: José Calderón es contundente tras ser acusado de amañar el partido de Sporting SM

La polémica estalló en el fútbol panameño tras las graves acusaciones del delantero Gustavo Herrera contra el guardameta José Calderón, a quien señaló públicamente por un supuesto amaño de partidos. El señalamiento surgió luego del duelo entre Sporting San Miguelito y Alianza FC, que terminó con victoria 3-2 en un cierre cargado de controversia.

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El encuentro transcurría con normalidad hasta el tramo final, luego de que Herrera adelantara a su equipo al minuto 24. Sin embargo, todo cambió en el minuto 90, cuando una jugada aparentemente controlada por Calderón terminó en un inesperado autogol, una acción que desató dudas y abrió la puerta a todo tipo de especulaciones.

La reacción institucional no se hizo esperar. La Liga Panameña de Fútbol (LPF) anunció que iniciará una investigación formal y fue contundente en su postura: “Esta Liga actuará con la máxima rigurosidad y llevará la investigación hasta sus últimas consecuencias”, dejando claro que no tolerará irregularidades si estas llegan a comprobarse.

La carta de Calderón: defensa, disculpas y postura firme

Ante la magnitud de las acusaciones, José Calderón rompió el silencio mediante un comunicado oficial, en el que asumió el error deportivo pero rechazó cualquier insinuación de conducta indebida. El arquero explicó: “Se produjo una jugada desafortunada que derivó en un autogol”, calificando la acción como parte de la dinámica del juego.

Además, ofreció disculpas públicas: “Expreso mis sinceras disculpas a mis compañeros, cuerpo técnico, familia y afición… asumiendo plenamente la responsabilidad por un error estrictamente deportivo y de carácter involuntario”, dejando claro que no evade su responsabilidad dentro del campo.

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El experimentado guardameta también defendió su trayectoria: “A lo largo de más de veinte años de carrera he actuado con integridad, respeto y lealtad”, subrayando que su conducta profesional ha estado guiada por principios sólidos tanto a nivel nacional como internacional.

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Finalmente, Calderón fue enfático al rechazar las acusaciones: “Rechazo de manera categórica cualquier intento de vincular esta jugada con conductas contrarias a la integridad del deporte”, y aseguró estar dispuesto a colaborar con cualquier investigación, advirtiendo además que “me reservo el derecho de ejercer las acciones legales correspondientes frente a cualquier persona natural o jurídica que, mediante afirmaciones falsas o infundadas, pretenda afectar mi honra y reputación“