Javier López busca la Copa 20: todos los técnicos que han sido campeones con Motagua ¿Quién ganó más títulos?

El Fútbol Club Motagua no es solo una institución histórica por sus colores, sino por los hombres que, desde el banquillo, supieron guiar al “Ciclón Azul” hacia la cima del fútbol hondureño. A lo largo de las décadas, solo diez estrategas han logrado el privilegio de levantar una copa de Liga Nacional con el equipo capitalino.

Hoy, mientras el nombre de Javier López suena con fuerza como un candidato decidido a tomar las riendas y sumarse a este selecto grupo, recordamos a los maestros que escribieron las páginas doradas del club.

ver también Real España al sector de la muerte: así quedaron las triangulares en la Liga Nacional de Honduras

Los técnicos más ganadores de la historia de Motagua

Rodolfo “Popo” Godoy (1968-1969): Fue el pionero. Un técnico con gran visión que le dio a Motagua su primer título en la era profesional, sentando las bases del respeto que el club impone hoy.

Rodolfo “Popo” Godoy. Foto: El Heraldo

Carlos “Zorro” Padilla (1970-1971 y 1973): Conocido por ser el “Rey de Copas” en Honduras. Un estratega astuto que consolidó la primera época dorada del equipo en los años 70.

Carlos “Zorro” Padilla. Foto: El Heraldo

Publicidad

Publicidad

Néstor Matamala (1978-1979): El chileno trajo disciplina y un fútbol ordenado que permitió al Ciclón cerrar la década de los 70 con un grito de campeón inolvidable.

Néstor Matamala. Foto: Diario Más

Publicidad

Ramón Rodríguez (1991): El popular “Mon” Rodríguez rompió una larga sequía de títulos para el club a inicios de los 90, devolviéndole la alegría a una generación que esperaba volver a lo más alto.

Publicidad

Ramón Rodríguez. Foto: Diez

Publicidad

Ramón “Primitivo” Maradiaga (1997, 1998, 2006 y 2011): Una leyenda viva. Bajo su mando, Motagua jugó uno de los fútboles más vistosos. Es el segundo técnico más ganador con 4 títulos, repartidos en distintas etapas que marcaron una era de modernidad.

ver también Todos jugaron en Europa y son ídolos: los mejores jugadores en la historia del fútbol de Honduras

Ramón “Primitivo” Maradiaga. Foto: Diez

Publicidad

Publicidad

José Treviño (Apertura 1999): El mexicano implementó un sistema táctico impecable. Su paso fue corto pero efectivo, dejando una huella de profesionalismo y orden defensivo.

José Treviño. Foto: La Prensa

Publicidad

Luis Alberto Reyes (Clausura 2000): Un hombre de la casa que supo manejar la presión y darle continuidad al éxito en el cambio de milenio.

Publicidad

Luis Alberto Reyes. Foto: Diario Más

Publicidad

Gilberto Yearwood (Apertura 2001): El “Vikingo” aportó toda su experiencia europea y su carácter fuerte para llevar al equipo a una nueva corona en un torneo muy disputado.

Gilberto Yearwood. Foto: La Prensa

Publicidad

Publicidad

Diego Vázquez (2014, 2016, 2017, 2018, 2022, 2024 y 2026): El más laureado de todos. La “Barbie” transformó al club en una máquina de ganar finales. Con 6 títulos, es el técnico más exitoso en la historia de la institución.

Diego Vázquez. Foto: Motagua

Publicidad

Hernán “La Tota” Medina (Clausura 2022): Llegó en un momento de transición y, con un mensaje claro y mucha garra argentina, logró levantar el trofeo en su primer torneo, devolviendo la confianza al nido.

Publicidad

Hernán “La Tota” Medina. Foto: Motagua

Publicidad

La historia del Motagua es exigente. No basta con dirigir; hay que ganar. Con la postulación de Javier López, surge la pregunta: ¿Podrá sumarse a este listado de leyendas? Los números están ahí y el peso de la camiseta es grande, pero el “Ciclón” siempre está listo para que un nuevo estratega escriba su propia historia de gloria.