Este domingo, Municipal Liberia no pudo sacar la ventaja inicial en el Baltodano Briceño. Fue por 1-1 y ahora deberá buscar la clasificación a la final del Clausura 2026 en la casa del Deportivo Saprissa, un estadio en el que le fue bien la última vez.

En el antecedente más reciente entre ambos equipos, Liberia logró ganar por 2-1 en La Cueva, partido que significó la primera derrota de Hernán Medford desde su vuelta al Monstruo. Tras haber finalizado la ida, en el equipo pampero recuerdan muy bien este juego.

Joaquín Alonso Hernández, una de las máximas figuras del campeonato nacional, habló sobre la revancha en el Ricardo Saprissa y puntualizó en que Liberia venció a los morados en el partido que jugaron entre sí en la jornada 15.

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El mensaje de Alonso Hernández contra Saprissa

“No pasa nada, vamos a intentar sacarlo allá, ya lo hicimos una vez. A ver si nos despertamos con el pie derecho. Estamos ilusionados, puede ser otra vez. No es imposible“, declaró el atacante mexicano de cara a la vuelta del próximo domingo.

También destacó que Saprissa tiene más experiencia: “El equipo corrió, se defendió, se sacrificó. En estas instancias se necesita un poco más. Si no lo tenemos, va a ser muy difícil. Son muy diferentes. Así es esto, hay que seguir demostrando. No es jerarquía, me gustaría expresarlo como experiencia, ellos tienen más“.

Para clasificar a la final del campeonato nacional, Liberia necesita vencer a Saprissa por cualquier resultado. Un empate en el marcador mandará el juego al tiempo extra (penales si persiste la igualdad).

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En resumen