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Motagua anuncia lo que todo el mundo esperaba escuchar sobre Javier López: “Gracias por su apoyo”

Javier López ha recibido la noticia que en Motagua tanto se estaba esperando luego de marchar líder del torneo Clausura 2026

José Rodas

Por José Rodas

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Javier López ha renovado su contrato con Motagua.
© MotaguaJavier López ha renovado su contrato con Motagua.

Motagua ha anunciado la renovación oficial de Javier López, el técnico que tiene al Azul Profundo como líder del torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional. Esto se da previo a la jornada 13, en la que se enfrentará al Real España.

Jeaustin Campos ya sabe que se encontrará con un entrenador motivado, ya que López firmó un nuevo contrato por dos años.

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Con esta renovación, López recibe la confianza de la directiva encabezada por los Atala y Emilio Izaguirre, como director deportivo. La idea es cuidar el proyecto y lograr, en este campeonato, la Copa 20.

Comunicado oficial de Motagua sobre Javier López

El Fútbol Club Motagua informa a toda su afición, a los medios de comunicación y al público en general que la Junta Directiva ha decidido renovar por dos años el contrato de nuestro director técnico, Javier López.

Esta decisión responde a la plena confianza que la institución deposita en su trabajo, su liderazgo y el proceso que se viene desarrollando al frente del equipo. En Motagua creemos firmemente en la continuidad como base para consolidar un proyecto sólido y competitivo.

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Asimismo, consideramos importante dar seguimiento a una línea de trabajo que permita fortalecer el rendimiento del equipo y mantenernos en la lucha por los objetivos trazados.

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A nuestra afición, agradecemos su apoyo incondicional. Seguimos comprometidos en dar lo mejor dentro y fuera de la cancha, con la convicción de que lo mejor está por venir.

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