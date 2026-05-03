El Club Sport Herediano es uno de los grandes candidatos a quedarse con el título nacional. Después de ganar la semifinal de ida como visitante en Cartago por 1-0, los de José Giacone tienen un pie asegurado en la final de Segunda Fase a la espera de la vuelta.

En medio de esta definición por el campeonato, en el Team no esconden información sobre el mercado de fichajes. Gustavo Pérez, gerente deportivo del conjunto florense, habló en Columbia y dejó en claro que pronto venderán a una de las grandes figuras del equipo.

“Ya se han exportado muchos jugadores, jóvenes y en carrera media. Eso siempre lo ha dado Herediano, siempre hay preguntas, siempre hay mucho agente consultando, clubes, situaciones contractuales y no descarto que algún jugador pueda dar ese paso”, comentó Pérez.

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Darril Araya podría ser traspasado de Herediano al exterior

El dirigente de Herediano se refiere específicamente a Darril Araya, lateral izquierdo de 25 años, a quien lo ve con la posibilidad de irse para convertirse en nuevo legionario.

Araya podría irse en el corto plazo.

“Hoy es el mejor lateral izquierdo de Costa Rica, no porque lo diga yo porque está en Herediano, sino porque hay que revisar sus estadísticas y creo que es un jugador que ha llevado un proceso en Herediano. Aparte de que está en un gran momento, tiene muchísimo potencial para ser legionario, es una posibilidad también“, comentó sobre lo que sería su venta al exterior.

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Araya se ha convertido en uno de los principales nombres que ocupa Giacone en la defensa. En este Clausura 2026, fue parte de 18 encuentros con la camiseta rojiamarilla. Además, jugó los 90 minutos en 17 de estos partidos. Sólo fue sustituido en la victoria contra Cartaginés, cuando salió lesionado en la primera parte, el pasado mes de abril.

En resumen

Herediano venció 1-0 a Cartaginés en la semifinal de ida del Clausura 2026 .

venció a Cartaginés en la semifinal de ida del . El gerente Gustavo Pérez confirmó que el lateral Darril Araya podría ser vendido al exterior.

confirmó que el lateral podría ser vendido al exterior. Darril Araya disputó 18 encuentros con el conjunto rojiamarillo durante el presente torneo nacional.