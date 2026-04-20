Javier López consigue lo que Jeaustin Campos y Eduardo Espinel no pudieron en Honduras: “Nunca va a cambiar”

Tras vencer 2-1 al Juticalpa en la jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga Nacional, el equipo azul se consolidó como único líder del torneo con 35 unidades, tres más que Olimpia (32) y cuatro por encima del Real España (31).

Javier López está realizando una labor destacable con las “Águilas”, manteniendo viva la ilusión de conquistar la Copa 20 y asegurar la clasificación a la próxima Copa Centroamericana.

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El factor diferenciador: Su postura ante el FVS

Más allá de los resultados, hay un aspecto que la prensa y la afición resaltan del técnico español, algo que Jeaustin Campos, Eduardo Espinel y Pablo Lavallén no pudieron gestionar con la misma templanza: su actitud ante el arbitraje tecnológico.

Desde la implementación del Football Video Support (FVS) —el sistema de apoyo de video impulsado por la FIFA y conocido como el “VAR de bajo costo”—, López ha sido el único entrenador que no ha emitido quejas públicas. Mientras que otros técnicos de la Liga Nacional han criticado con dureza el sistema, el español envió un mensaje contundente sobre su uso:

“El FVS acaba de llegar. A diferencia de lo que opinan otros compañeros, es una herramienta fantástica. Hay muchas acciones que quedan a criterio del árbitro y eso nunca va a cambiar”.

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Con estas declaraciones, López demuestra haber comprendido que el fútbol busca ser más justo con el FVS y que, para ser campeón, su equipo debe sobreponerse a cualquier adversidad en el campo sin buscar excusas externas.

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