La respuesta de Victor Vandenbroucke que sacude a Francis Hernández tras convocatoria con Honduras

Hace apenas cuatro días, Victor Vandenbroucke recibió su primera convocatoria por parte de la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) por pedido del director deportivo Francis Hernández.

Ahora, desde Bélgica llegan noticias sobre el lateral derecho de origen belga, pero de raíces hondureñas, que formará parte del microciclo con la Sub-20 que dirige Orlando López.

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Y es que Victor Vandenbroucke está dando de qué hablar, luego que este sábado anotara su primer gol de forma profesional con el KAA-Gent Sub-23 en la segunda división del fútbol de Bélgica.

El defensor colaboró en la victoria de su equipo 3-2 sobre el Club NXT y así llegar a 40 puntos que los pone en el octavo lugar de la tabla de posiciones.

De esta forma, Vandenbroucke deja sus primeras gratas impresiones a Francis Hernández, quien tiene como objetivo reclutar a los jóvenes futbolistas con pasaporte hondureño.

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Cabe recordar que, en diciembre de 2025, Vandenbroucke firmó con el KAA Gent hasta 2028, siendo ese su primer contrato en el fútbol profesional.

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Datos relevantes

El hondureño terminó con una calificación de 8 puntos.

Completó 34 de 38 pases

Realizó cinco recuperaciones y ganó cuatro de ocho duelos

Vandenbroucke viajará a Honduras la próxima semana

Victor Vandenbroucke es elegible para jugar con Honduras gracias a su madre. Foto: KAA Gent.