Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

La respuesta de Victor Vandenbroucke que sacude a Francis Hernández tras convocatoria con Honduras

El jugador de origen belga fue convocado por la Sub-20 de Honduras para formar parte del microciclo que se llevará a cabo del 23 al 31 de marzo.

José Rodas

Por José Rodas

Sigue a FCA en Google!
Victor Vandenbroucke ahora viajará a Honduras para unirse al microciclo con la Sub-20. Foto; Genk.
Victor Vandenbroucke ahora viajará a Honduras para unirse al microciclo con la Sub-20. Foto; Genk.

Hace apenas cuatro días, Victor Vandenbroucke recibió su primera convocatoria por parte de la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) por pedido del director deportivo Francis Hernández.

Ahora, desde Bélgica llegan noticias sobre el lateral derecho de origen belga, pero de raíces hondureñas, que formará parte del microciclo con la Sub-20 que dirige Orlando López.

Lo confirman: la Selección de Honduras impacta con decisión hasta 2030 y José Francisco Molina ya lo sabe

ver también

Lo confirman: la Selección de Honduras impacta con decisión hasta 2030 y José Francisco Molina ya lo sabe

Y es que Victor Vandenbroucke está dando de qué hablar, luego que este sábado anotara su primer gol de forma profesional con el KAA-Gent Sub-23 en la segunda división del fútbol de Bélgica.

El defensor colaboró en la victoria de su equipo 3-2 sobre el Club NXT y así llegar a 40 puntos que los pone en el octavo lugar de la tabla de posiciones.

De esta forma, Vandenbroucke deja sus primeras gratas impresiones a Francis Hernández, quien tiene como objetivo reclutar a los jóvenes futbolistas con pasaporte hondureño.

Futbolista hondureño sacude a su entorno: desea dejar Europa y jugar en la Liga Nacional

ver también

Futbolista hondureño sacude a su entorno: desea dejar Europa y jugar en la Liga Nacional

Cabe recordar que, en diciembre de 2025, Vandenbroucke firmó con el KAA Gent hasta 2028, siendo ese su primer contrato en el fútbol profesional.

Publicidad

Datos relevantes

  • El hondureño terminó con una calificación de 8 puntos.
  • Completó 34 de 38 pases
  • Realizó cinco recuperaciones y ganó cuatro de ocho duelos
  • Vandenbroucke viajará a Honduras la próxima semana
Victor Vandenbroucke es elegible para jugar con Honduras gracias a su madre. Foto: KAA Gent.

Victor Vandenbroucke es elegible para jugar con Honduras gracias a su madre. Foto: KAA Gent.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
La Selección de Honduras impacta con decisión hasta 2030 y tiene atentos a todos los aficionados
Honduras

La Selección de Honduras impacta con decisión hasta 2030 y tiene atentos a todos los aficionados

Futbolista hondureño sacude a su entorno: desea dejar Europa y jugar en la Liga Nacional
Honduras

Futbolista hondureño sacude a su entorno: desea dejar Europa y jugar en la Liga Nacional

"Es como la muerte": Edrick Menjívar no se olvida de Costa Rica y revela quién lo hizo volver a la Selección
Honduras

"Es como la muerte": Edrick Menjívar no se olvida de Costa Rica y revela quién lo hizo volver a la Selección

Menjívar enfurece a Honduras con su confesión e involucra a sus compañeros: "Los que estuvimos ahí..."
Honduras

Menjívar enfurece a Honduras con su confesión e involucra a sus compañeros: "Los que estuvimos ahí..."

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo