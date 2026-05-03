Gustavo Herrera acusó de amañador al portero José Calderón con un fuerte mensaje que shockea a Panamá: “Y son muchos más”

Gustavo Herrera, estuvo envuelto en una situación controversial durante la noche del sábado al retirarse de un encuentro correspondiente a la Liga Panameña de Fútbol.

En ese partido, su equipo, Sporting San Miguelito, visitó a Alianza FC y terminó cayendo con marcador de 3-2.

Herrera fue quien inauguró el marcador al minuto 24. El gol decisivo para los locales llegó en el minuto 90, tras un grave error del guardameta José Calderón.

ver también Fue verdugo del Real Madrid y ofertó por Gustavo Herrera: el equipo de Europa que quiere fichar al ex Saprissa

La polémica jugada donde Gustavo Herrera se fue molesto acusando a José Calderón

Luego de un centro enviado desde la banda izquierda ya sobre el minuto 90, José Calderón no logró controlar el balón y terminó anotando en propia puerta, pese a tener la jugada aparentemente bajo control.

Tweet placeholder

El mensaje de Gustavo Herrera tras el fallo de José Calderón

Gustavo Herrera utilizó sus redes sociales para expresar su molestia tras lo ocurrido en el partido, lanzando un mensaje contundente en el que cuestiona la actitud de algunos jugadores y deja entrever posibles irregularidades relacionadas con amaños de partidos.

Publicidad

Publicidad

El delantero panameño criticó duramente lo que considera una falta de respeto al fútbol y a quienes se esfuerzan por salir adelante, asegurando que este tipo de situaciones afectan la credibilidad del deporte en el país.

“El amor al futbol se llevan en el corazón pero ya a muchos se les a perdido estoy hablando con nombre, José Calderón es un puto amolador de partidos y son muchos más, nos le da vergüenza ya lo hacen tan claro todo el mundo viendo un jugador con mucha experiencia que en su momento representó al país en esta mierda ese es el ejemplo que le transmite al los más joven? Ya el fútbol se está perdiendo en este país, los más jóvenes esforzándose por el gusto jugando con el trabajo de los demás“, compartió Herrera en sus redes sociales.

Publicidad

Gustavo Herrera a través de sus redes sociales

Publicidad

“La verdad esto da mucha tristeza son muchos los jugadores que se matan en los partidos jugadores que quieren salir del país para cumplir sus sueños y soy unos de esos por más veces que me caiga me levantaré hasta cumplir mi sueño y los que están manchando el deporte háganse a un lado y dedíquese a otra cosa y tenga los huevos de aceptar lo que hacen“, puntualizó Herrera en sus redes.

Publicidad

Datos claves