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Motagua recibe la noticia que no esperaba de José Francisco Molina y Francis Hernández

El cuerpo técnico de la Selección de Honduras ha dado la noticia para el inicio de la Triangulares en Honduras.

José Rodas

Por José Rodas

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Motagua tendrá la visita de José Francisco Molina y Francis Hernández.
Motagua tendrá la visita de José Francisco Molina y Francis Hernández.

El camino para renovar a la Selección de Honduras ya está en marcha. Tras una gira de un mes por Europa, el director de selecciones, Francis Hernández, y el técnico nacional, José Francisco Molina, están de vuelta en el país con el objetivo de encontrar nuevas piezas para fortalecer a la “Bicolor”.

Durante su viaje por el Viejo Continente, los directivos se reunieron con jóvenes de origen hondureño que juegan en clubes europeos. La idea es clara: detectar talento para todos los niveles, desde la Sub-17 hasta la Selección Mayor.

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Uno de los nombres que más suena es el de Keyrol Figueroa. El delantero de 19 años, nacido en Tegucigalpa, brilla actualmente en la Sub-21 del Liverpool de Inglaterra. Aunque ya ha jugado para las selecciones menores de Estados Unidos, sigue siendo una prioridad en la agenda de la Federación.

El trabajo no se detiene y ahora el enfoque vuelve a nuestra liga local. Lo más destacado de la agenda inmediata es queel cuerpo técnico de la Selección de Honduras estará en el juego de Motagua, donde seguirá el rendimiento de jugadores como Luis Vega, Giancarlo Sacaza, Luis Ortíz, entre otros. Esta información la dio a conocer diario Diez.

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Este domingo 3 de mayo, Hernández y Molina estarán en el Estadio Carlos Miranda de Comayagua para ver el partido entre Génesis FC y Motagua.

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La actividad de visoría continuará el miércoles con el choque entre Olancho FC y Génesis. Además, otros miembros del cuerpo técnico, como Igor Tasevski y Frank Martínez, estarán presentes en el clásico entre Olimpia y Marathón.

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Con esta combinación de talento que juega en el extranjero y figuras de la liga local, la Selección busca armar un equipo competitivo para los retos que vienen. Se espera que en los próximos días Francis Hernández entregue un informe detallado sobre los resultados de su gira por Europa.

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