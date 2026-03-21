Futbolista hondureño sacude a su entorno: desea dejar Europa y jugar en la Liga Nacional

Valerio Marinacci ha vivido duros momentos en Italia. La muerte de su abuela fue uno de esos instantes en los que la vida lo golpeó, pero a partir de ahí sacó nuevas fuerzas en busca de cumplir sus sueños en el fútbol.

Actualmente, Marinacci juega para el Terracina en la quinta división de Italia, su contrato vence en junio de este año. Ahora, su intención es dejar el fútbol de Europa y mostrarse en la Liga Nacional.

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Así lo dio a conocer en una entrevista con Fútbol Centroamérica. El lateral izquierdo de 22 años contó que desde hace tres meses cuenta con el pasaporte hondureño, por lo que ya puede ser elegible hasta para la selección nacional.

Marinacci, formado en las inferiores de Lazio, estuvo cerca de unirse al Génesis, pero un error administrativo del club hondureño evitó que fuera posible su llegada.

En la actualidad, el italo-hondureño es titular indiscutible en su equipo, pero sabe que una convocatoria con La H es difícil al estar lejos y en una categoría inferior en Italia, lo que impide ser observado por el cuerpo técnico de la selección.

El futbolista confesó que tiene como objetivo máximo llegar a la Selección de Honduras y ha estado al tanto de la llegada de Francis Hernández y José Francisco Molina a quienes también les mandó un mensaje.

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Lo que contó Valerio Marinacci

¿Cuáles son las intenciones que tiene con su futuro?

“Ahora tengo que irme de Italia, me gustaría jugar fuera de Italia y estoy abierto a todo. Honduras es una posibilidad, estuve feliz de mostrarme en Honduras con la Selección Sub-20”.

¿Qué pasó con Génesis? ¿Estuvo cerca de unirse al equipo?

“Con Génesis ya estaba en el aeropuerto y listo para irme a Honduras, pero no tenía el doble boleto, solo el de ida. No pude irme a Honduras por ese boleto”.

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¿En qué club de la Liga Nacional le gustaría mostrarse si se abre la oportunidad?

“El equipo no es importante, lo importante es el proyecto y lo que yo pueda dar al equipo. Yo ya tengo el pasaporte hondureño desde hace tres meses. Ahora no tengo ningún problema para irme a Honduras”.

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Valerio Marinacci previo a un juego con el Terracina en Italia. Foto: Terracina 1925.

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Sobre la selección, ¿ha estado pendiente del nombramiento del nuevo DT?

“He visto todo, estoy emocionado por todo lo que está pasando con la Selección de Honduras y eso es un motivo de orgullo. No se han comunicado conmigo, es difícil, pero quiero trabajar para tener una oportunidad”.

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¿Cuál es su máximo objetivo en Honduras?

“La selección es el objetivo máximo para mí en este momento. Me adapto rápido a la situación, en Honduras he pasado momentos muy lindos con la selección. Para nosotros los jóvenes es importantes que se abran oportunidades”.

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¿Qué mensaje deja para los clubes que estén interesados en ficharlo?

“Estoy listo, entrenando mucho y listo para mostrarme y dar todo para la selección”.