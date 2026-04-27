Motagua deja en vilo a Jeaustin Campos en Honduras y manda mensaje a clubes de Centroamérica

El Motagua de Javier López cumplió con su primer objetivo de la temporada tras la goleada 5-1 sobre el Choloma que los dejó como líderes absolutos del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.

“Estoy muy contento, son muchos objetivos los que hemos alcanzado con esta victoria justa y merecida”, dijo López en conferencia de prensa.

ver también Gerson Chávez recibe el peor golpe desde su polémica salida de Antigua por indisciplina en Guatemala

Jeaustin Campos obligado

El triunfo del “Ciclón Azul” también los dejó clasificados directamente a la Copa Centroamericana de Concacaf junto al Olimpia, situación que deja en vilo al entrenador tico Jeaustin Campos en Real España.

Lo anterior se debe a que el Real España está en la obligación de pelear por el título en el Clausura si quieren clasificar al torneo internacional; siendo esa la única vía para alcanzarlo.

De no lograrlo, la directiva de la “Máquina” podría reconsiderar la continuidad de Campos en el banquillo.

En el mismo escenario se encuentra Marathón; sin embargo, tienen la oportunidad de asegurarlo si Olimpia o Motagua es campeón.

Publicidad

Publicidad

ver también La impensada decisión que tomó Inter Bogotá tras la salida de Dereck Moncada a Suiza y en Honduras no lo pueden creer

Cabe recordar que Honduras perdió una de las plazas que le había dado la Concacaf en la competencia, misma que quedó en manos de Nicaragua y ahora solo Costa Rica puede tener a los cuatros grandes en la Centroamericana.

Motagua es el mejor equipo en la actualidad en Honduras y su clasificación manda un mensaje a Centroamérica; donde los azules irán en busca del torneo internacional en la próxima temporada.