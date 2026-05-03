Municipal vs. Guastatoya EN VIVO: Alineaciones confirmadas – minuto a minuto de la vuelta de los cuartos de final del Clausura 2026 de Guatemala

Municipal llega al juego 1-0 arriba en el global tras su triunfo en la ida en El Progreso.

Guastatoya será dirigido por el preparador de porteros Luis Pedro Molina, esto tras la renuncia de Pablo Centrone.

Los juegos de vuelta de los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala continuarán este domingo, siendo uno de los platillos fuertes el duelo de Municipal ante Guastatoya en el estadio Manuel Felipe Carrera, más conocido como El Trébol.