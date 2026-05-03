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Municipal vs. Guastatoya EN VIVO: Alineaciones confirmadas – minuto a minuto de la vuelta de los cuartos de final del Clausura 2026 de Guatemala

Sigue el minuto a minuto de Municipal vs. Guastatoya por la vuelta de los cuartos de final.

Gran ambiente en El Trébol

La afición de Municipal confía en la clasificación.

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Alineación del pecho amarillo

El once de Guastatoya

El once rojo

Alineación de Municipal

Sin entrenador

Guastatoya será dirigido por el preparador de porteros Luis Pedro Molina, esto tras la renuncia de Pablo Centrone. 

Amenaza de lluvia

El clima parece que será lluvioso en el reducto de Municipal.

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Llegan los orientales

Guastatoya ya está en el estadio El Trébol.

Con varias bajas

Municipal tiene las ausencias de Darwin Torres, Yoma Baltazar, José Carlos Martínez (lesión) y José Morales (suspendido).

Los rojos con ventaja

Municipal llega al juego 1-0 arriba en el global tras su triunfo en la ida en El Progreso.

Todo listo

Siga el minuto a minuto del partido de Municipal vs Guastatoya.

Javier Pineda

Por Javier Pineda

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En vivo Municipal vs Guastatoya
© MunicipalEn vivo Municipal vs Guastatoya

Los juegos de vuelta de los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala continuarán este domingo, siendo uno de los platillos fuertes el duelo de Municipal ante Guastatoya en el estadio Manuel Felipe Carrera, más conocido como El Trébol.

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