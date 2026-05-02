Jeaustin Campos se mete con Olimpia: la compra que les quiere arrebatar y dar el golpe definitivo en Honduras

El Real España no quiere perder tiempo y ya puso manos a la obra para asegurar el futuro de una de sus piezas clave. Según informó el periodista Álvaro de la Rocha, la directiva del club aurinegro ha iniciado negociaciones formales con el Olimpia para comprar la ficha del mediocampista Jack Jean-Baptiste.

Aunque el jugador todavía tiene contrato a préstamo con la “Máquina” hasta junio de 2026, el club sampedrano quiere adelantarse y ser el dueño absoluto de su pase que pertenece todavía Olimpia.

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El jugador quiere quedarse con Jeaustin Campos

Esta movida no es casualidad. El director técnico Jeaustin Campos ha pedido expresamente la compra del jugador, considerándolo un pilar fundamental para su proyecto deportivo. El estratega confía plenamente en las capacidades de Baptiste para darle equilibrio al equipo.

Lo más curioso de esta negociación es el contexto en el que se da. Mientras la directiva del Real España trabaja para cumplirle este deseo a su entrenador, la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica busca a Jeaustin Campos para que sea su nuevo técnico.

A pesar de estos rumores que sitúan al estratega fuera de Honduras, la directiva parece estar cumpliendo con sus exigencias para convencerlo de seguir al mando del proyecto aurinegro.

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Por su parte, el mediocampista tiene las cosas claras: Jack Jean-Baptiste desea seguir vistiendo la camiseta del Real España. El jugador se siente cómodo en el club y está dispuesto a que la negociación entre equipos llegue a buen puerto para quedarse de forma definitiva como catedrático.

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