El futuro de Joel Campbell en Alajuelense puede dar un giro inesperado bajo una condición: “Se quedaría”

Joel Campbell se transformó, en los últimos meses, en el principal apuntado por la crisis de la Liga Deportiva Alajuelense. Su bajo nivel, una constante en este campeonato, hizo que la afición lo tomara como el objetivo de las críticas.

Ese desgaste, sumado a que en el último mercado de fichajes estuvo a punto de marcharse, hacen pensar que ahora, tras la salida del Machillo Ramírez, su futuro está juzgado con la camiseta rojinegra.

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Sin embargo, en las últimas horas, la novela de Campbell como jugador manudo podría tener un nuevo capítulo. Y es que si bien es probable que salga, hay una condición que podría mantenerlo atado al club. Y esa condición tiene nombre y apellido.

La razón por la que Joel Campbell se quedaría en Alajuelense

De acuerdo a la información publicada por el periodista Maynor Solano, en el caso de que finalmente sea Jeaustin Campos quien reemplace al Macho, Campbell podría permanecer en Alajuelense.

Sí, la llegada del ex técnico de Saprissa al Morera Soto haría que el futuro de Joel diera un giro inesperado justo cuando parecía juzgado al punto de que ya le habrían comunicado que no continuará.

“Joel se quedaría si Jeaustin Campos asume en el banquillo, ojo con este detalle”, aseguró Solano. Maynor Solano.

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Maynor Solano publicó la noticia. (Facebook)

Los candidatos a asumir en el banquillo de Alajuelense

De todos modos, Jeaustin Campos no está asegurado aún. Si bien el actual DT de Real España de Honduras dijo que si pagan la cláusula regresaría a Costa Rica, no es el único candidato.

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José Saturnino Cardozo, actual entrenador de Liberia, es otro de los nombres fuertes apuntados. Mientras que según información de Kevin Jiménez, también hay un “mexicano tapado”, un técnico cuyo nombre no trascendió pero que lo tendría entre manos Carlos Vela, gerente deportivo de la Liga.

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Jeaustin Campos podría regresar a Costa Rica.

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Los números de Joel Campbell en Alajuelense

Desde que Joel Campbell llegó a Alajuelense en julio de 2023, lleva 108 partidos disputados en los que anotó 23 goles y dio 12 asistencias.

Además, ganó seis títulos: dos Copas Centroamericanas, dos Copas de Costa Rica, una Recopa de Costa Rica y la 31, el reciente título en el Apertura 2025 que obtuvo en diciembre.

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En síntesis