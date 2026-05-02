Saprissa domina el historial: todas las finales que Alajuelense perdió contra su máximo rival

La Liga Deportiva Alajuelense y el Deportivo Saprissa se enfrentaron por primera vez en 1949. Fue precisamente el 12 de octubre y el resultado quedó en favor de los manudos por 1-0. Desde ese partido hasta la fecha, disputaron un total de 28 finales.

Saprissa tiene el historial completo a su favor con una diferencia de 30 partidos. También posee la ventaja en los encuentros que se puso en juego un título. En total, fueron 28 finales desde la primera que se jugó en 1966 por el campeonato nacional. 16 quedaron para la S, mientras que 12 ganó la Liga. Recordamos las más importantes.

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1- Primera final ganada por Saprissa en 1973

Después de perder las dos primeras finales, Saprissa logró imponerse en la final a ida y vuelta del Torneo Centroamericano 1973. Fue también la primera a nivel internacional. Los morados derrotaron a la Liga por 2-0 en el global (1-0 la ida).

2- Alajuelense pierde dos finales seguidas en 1994

Los manudos llegaron a la final y también aseguraron la Gran Final por ser líderes de la primera fase, pero perdieron ambas llaves. En ese campeonato nacional de 1993-94, Saprissa derrota a la Liga en la final de Segunda Fase por 2-1 en el global y hace lo mismo en la Gran Final al imponerse por 3-2 en el total.

3- Saprissa alcanza su título 20 de campeonato nacional en 1995

Alajuelense se quedó con la final de Segunda Fase, pero en la serie de la Gran Final perdió el global por 3-2 en el campeonato del 94-95. Esta derrota del conjunto rojinegro significó que Saprissa llegara a su título número 20 en campeonatos nacionales.

4- Alajuelense deja a Saprissa en lo más alto de Costa Rica

En la Final Nacional de 1998, el equipo tibaseño se impone en el global por 5-2 y alcanza el primer puesto del máximo ganador del fútbol tico junto a Herediano. En ese entonces, ambos comparten el primer lugar con 21 títulos.

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5- Saprissa destrona a Alajuelense para siempre en la temporada 2006-07

Tanto en la final del Apertura como en la del Clausura, Saprissa derrota a Alajuelense y se queda con el título número 25 sin necesidad de una final nacional. Desde ese momento, nunca más bajó del primer puesto como máximo ganador de campeonatos nacionales.

6- Final de Verano 2014: Saprissa corta una larga sequía

Los morados rompen la racha de 4 años sin títulos nacionales.

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Después de cuatro años sin títulos nacionales, Saprissa vuelve a ganar uno y llega a los 30 campeonatos. La final de ida fue por 0-0, pero en La Cueva el Monstruo ganó por 1-0 y fue campeón nuevamente.

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7- Clausura 2020: final en medio de la pandemia

Saprissa festeja la 35 en la Pandemia.

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Alajuelense luchaba incansablemente para conseguir de una vez la tan ansiada 30, tras siete años de sequía. Sin embargo, Saprissa fue líder de la primera fase y en la segunda fase derrotó a la Liga en la final por 3-0 en el marcador global.