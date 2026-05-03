En Liberia ya lo aseguran: Alajuelense recibe la sentencia que puede terminar de definir el futuro de José Saturnino Cardozo

Municipal Liberia lleva dos campeonatos seguidos desafiando los pronósticos y clasificando a la fiesta grande de la Liga Promérica, donde este domingo 3 de mayo se mide ante Deportivo Saprissa por la semifinal de ida del Clausura 2026.

Como es natural, la directiva aurinegra apunta a que los exitosos resultados de su proyecto deportivo puedan replicarse la próxima temporada, y para eso consideran necesario asegurar la continuidad del arquitecto del equipo: José Saturnino Cardozo.

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La carrera por José Saturnino Cardozo

El experimentado entrenador paraguayo se siente muy a gusto en la Ciudad Blanca, pero su vínculo contractual marca que, a menos que estampe su firma en una renovación, quedará libre al término de la fase final.

Saturnino Cardozo está a punto de finalizar su contrato con el cuadro de Guanacaste (ADM Liberia).

Esto ha despertado el interés de varios equipos. Luis García, representante del “Diablo Mayor”, confirmó que cuentan con ofertas en México y Paraguay; además, el periodista Yashín Quesada aseguró que Cardozo es uno de los candidatos de Liga Deportiva Alajuelense para reemplazar a Óscar “Machillo” Ramírez.

Atención manudos: negociaciones avanzadas con Liberia

En los minutos previos al duelo ante los morados en el Estadio Edgardo Baltodano, Hancer Zúñiga, gerente deportivo de los Coyotes, se refirió al futuro de su actual DT.

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Para desilusión del liguismo, sus palabras siguieron la línea de las anteriores declaraciones de Luis García, asegurando que las negociaciones para renovar en Guanacaste están a punto de llegar a buen puerto.

Saturnino Cardozo extendería su estadía en Liberia (ADM Liberia).

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“Lo importante es que las dos partes estamos muy contentas con el trabajo, y el tema de las negociaciones han avanzado muy positivamente. Creo que al finalizar el torneo vamos a tener buenas noticias para toda la afición liberiana“, prometió Zúñiga.

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Mientras tanto, Liberia mantiene su enfoque en la lucha por el título: “De momento estamos muy tranquilos y enfocados en esta serie, queremos llegar a la final y pelear el campeonato“, concluyó el gerente.

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En síntesis