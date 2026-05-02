“No podía aguantar los partidos”: El Fantasma Figueroa fulminó con pocas palabras al Moyo Contreras tras no convocarlo en Comunicaciones

La clasificación de Comunicaciones a las semifinales del Clausura 2026 no llegó sola, vino acompañada de una fuerte polémica alrededor del retiro de José Manuel “El Moyo” Contreras. Tras el partido, el técnico chileno Marco Antonio “El Fantasma” Figueroa rompió el silencio en conferencia de prensa y abordó de frente una situación que ha dividido opiniones.

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El estratega fue claro al explicar por qué el histórico capitán no fue convocado en un momento tan significativo. Según Figueroa, todo se debió a un problema físico: “José Contreras, el día que íbamos a viajar a Malacatán sintió una molestia, y desde ese día no ha entrenado, así que no inventen declaraciones”, dejando en claro que su ausencia respondió a criterios médicos y no personales.

En esa misma línea, el entrenador defendió sus decisiones deportivas con firmeza: “Cuando un jugador está bien, está citado, yo le di todo el respaldo para llevarlo a la banca cuando estaba bien”, añadió el Fantasma Figueroa.

Figueroa rompe el silencio sobre el “Moyo”

El técnico no evitó profundizar en el tema y fue contundente al hablar del rol de Contreras en momentos clave: “Yo me jugué el descenso sin el ‘Moyo’, yo me jugué el pasar a semifinales sin el ‘Moyo’, y lo respeto mucho”, subrayando que el equipo ha respondido sin su presencia en el campo.

Además, dejó una frase que refleja su filosofía como entrenador: “Jugador que corre juega; jugador que no corre, no juega.”, señalando que su criterio es estrictamente competitivo. También sorprendió al mencionar: “Al ‘Moyo’ no lo veo en el camerín”, una declaración que añade más tensión al contexto.

Sobre el retiro del capitán, Figueroa aseguró que no fue informado previamente: “Yo respeto toda la trayectoria de José, pero él se retiró sin avisarme a mí, él nunca me dijo que se quería retirar. Quizá se dio cuenta que no podía aguantar los partidos. ”, destacando que la decisión fue completamente personal del jugador.

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Finalmente, el chileno buscó cerrar el capítulo con un mensaje directo: “Mi respeto para él, por el ídolo que fue en la institución, pero ya, hay que darle un carpetazo, darle vuelta a la hoja y seguir”. Así, Comunicaciones avanza en lo deportivo, mientras el debate sobre el adiós de su máxima figura sigue abierto en el entorno del fútbol guatemalteco.