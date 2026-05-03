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La partida de Machillo Ramírez aceleró la limpia: Alajuelense prepara “una salida más” en este puesto clave

La salida de Machillo Ramírez aceleró los cambios en Alajuelense, que ahora prepara una nueva salida en un puesto clave.

Marcial Martínez

Por Marcial Martínez

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La partida de Machillo Ramírez aceleró la limpia: Alajuelense
© AlajuelenseLa partida de Machillo Ramírez aceleró la limpia: Alajuelense

La campaña de Liga Deportiva Alajuelense en el Clausura 2026 terminó dejando un vacío muy grande, luego de que el equipo quedara fuera de las semifinales bajo el mando de Machillo Ramírez. Ese fracaso deportivo terminó provocando la salida del técnico rojinegro.

Recordemos que el conjunto manudo cerró el torneo en la quinta posición con 26 puntos, producto de 7 victorias, 5 empates y 6 derrotas. Esos números no le alcanzaron para meterse entre los cuatro mejores del campeonato.

A esto se suma que Alajuelense confirmó la salida del preparador físico Carlos Rojas, como parte de los ajustes internos que vive la institución. En medio de esa reestructuración, también trascendió que el club prepara una salida más en un puesto clave.

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¿Qué otros cambios prepara Alajuelense tras la salida de Machillo Ramírez?

Según el periodista Ferlin Fuentes en el elmundo.cr, en Alajuelense “viene una salida más en el área de preparación física”, como parte de los movimientos internos que está realizando el club.

Con la ida del Machillo Ramírez también marcharon Wardy Alfaro y el preparador físico Juan Carlos Barrantes. Carlos Rojas fue el más reciente y ahora, según el periodista Ferlin Fuentes, habría una salida más en el área de la preparación física.

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Liga Deportiva Alajuelense

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Aunque la institución todavía no ha dado mayores detalles, todo apunta a que los cambios en la estructura rojinegra continuarán en el corto plazo.

Con la salida de figuras en distintas áreas, esto refleja la intención de Alajuelense de renovar su proyecto deportivo y corregir el rumbo de cara a la próxima temporada.

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Datos claves

  • Ferlin Fuentes reveló que “viene una salida más en el área de preparación física”, lo que confirma que los cambios en Alajuelense no han terminado.
  • El club aún no detalla los próximos movimientos, pero todo apunta a que habrá más ajustes en el corto plazo.
  • Alajuelense busca renovar su proyecto deportivo, con la intención de corregir el rumbo tras un torneo decepcionante.

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