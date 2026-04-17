“Lo queremos sacar”: la contundente respuesta de Javier López sobre el futuro del panameño Jorge Serrano en Motagua

El entrenador de Motagua, Javier López salió al paso para aclarar la situación real de Jorge Serrano con el club y su futuro en la Liga Nacional de Honduras de cara a la próxima temporada.

Al extremo se le termina el contrato una vez finalizado el Clausura 2026 y su situación no deja de ser curiosa, ya que Motagua ejecutó en un 90 por ciento la opción de compra ante el CAI de Panamá.

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En ese contexto, el entrenador de Motagua aseguró que si Serrano se quiere marchar, es de su conocimiento lo que debe hacer para hacer, pero que de momento mantiene un vínculo con el club.

El futuro de Jorge Serrano

“‘Puchulín’ es un jugador que tiene contrato con Motagua y si se quiere ir, él ya sabe lo que tiene qué hacer y si nosotros lo queremos sacar, ya sabemos lo que tenemos qué hacer“, lanzó López en una entrevista a Deportes TVC.

Al mismo tiempo, el DT consideró que el canalero ha mejorado su nivel en comparación a la primera vuelta del torneo, por lo que le invitó a seguir con ese mismo rendimiento.

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“Ha mejorado mucho el rendimiento con respecto a la primera parte del torneo y así tiene que seguir para el bien de él, bien del equipo y el club”, sentenció.

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Entre tanto, el club ya inició la fase de negociación con algunos de los siete futbolistas que terminan contrato en junio de 2026.