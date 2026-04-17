Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

“Lo queremos sacar”: la contundente respuesta de Javier López sobre el futuro del panameño Jorge Serrano en Motagua

El DT de Motagua reaccionó a la situación de Jorge Serrano y dejó un rotundo mensaje para el jugador panameño.

José Rodas

Por José Rodas

Sigue a FCA en Google!
Javier López aclaró cuál es la situación actual de Jorge Serrano en Motagua. Foto: X Motagua.
Javier López aclaró cuál es la situación actual de Jorge Serrano en Motagua. Foto: X Motagua.

El entrenador de Motagua, Javier López salió al paso para aclarar la situación real de Jorge Serrano con el club y su futuro en la Liga Nacional de Honduras de cara a la próxima temporada.

Al extremo se le termina el contrato una vez finalizado el Clausura 2026 y su situación no deja de ser curiosa, ya que Motagua ejecutó en un 90 por ciento la opción de compra ante el CAI de Panamá.

Motagua logra cambiar castigo tras disturbios en el clásico y confirma nueva decisión de la Liga Nacional

ver también

Motagua logra cambiar castigo tras disturbios en el clásico y confirma nueva decisión de la Liga Nacional

En ese contexto, el entrenador de Motagua aseguró que si Serrano se quiere marchar, es de su conocimiento lo que debe hacer para hacer, pero que de momento mantiene un vínculo con el club.

El futuro de Jorge Serrano

“‘Puchulín’ es un jugador que tiene contrato con Motagua y si se quiere ir, él ya sabe lo que tiene qué hacer y si nosotros lo queremos sacar, ya sabemos lo que tenemos qué hacer, lanzó López en una entrevista a Deportes TVC.

Al mismo tiempo, el DT consideró que el canalero ha mejorado su nivel en comparación a la primera vuelta del torneo, por lo que le invitó a seguir con ese mismo rendimiento.

Desde Honduras sacuden a Rolando Fonseca y le dicen lo que en Costa Rica pocos se atreven: “Le tenemos tirria”

ver también

Desde Honduras sacuden a Rolando Fonseca y le dicen lo que en Costa Rica pocos se atreven: “Le tenemos tirria”

“Ha mejorado mucho el rendimiento con respecto a la primera parte del torneo y así tiene que seguir para el bien de él, bien del equipo y el club”, sentenció.

Publicidad

Entre tanto, el club ya inició la fase de negociación con algunos de los siete futbolistas que terminan contrato en junio de 2026.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Olimpia busca romper el mercado de fichajes con delantero sudamericano pedido por Eduardo Espinel
Honduras

Olimpia busca romper el mercado de fichajes con delantero sudamericano pedido por Eduardo Espinel

Marathón en vilo: jugador sería baja en el mercado de fichajes y club grande de Honduras amenaza con arrebatárselo
Honduras

Marathón en vilo: jugador sería baja en el mercado de fichajes y club grande de Honduras amenaza con arrebatárselo

No es José Mario Pinto: la otra figura de Olimpia que sería baja para convertirse en nuevo legionario
Honduras

No es José Mario Pinto: la otra figura de Olimpia que sería baja para convertirse en nuevo legionario

Motagua logra cambiar castigo tras disturbios en el clásico y confirma nueva decisión de la Liga Nacional
Honduras

Motagua logra cambiar castigo tras disturbios en el clásico y confirma nueva decisión de la Liga Nacional

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo