Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

Mientras Honduras y Costa Rica se juegan todo al Mundial, Jeaustin Campos recibe golpe en Real España

Real España se ha levantado este martes con una de las noticias que más puede golpear al club de ahora en adelante.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Jeaustin Campos tiene un problema en Real España.
Jeaustin Campos tiene un problema en Real España.

El Real España de Jeaustin Campos tiene muchos frentes abiertos, las semifinales de la Copa Centroamericana, el torneo de Liga Nacional de Honduras y una demanda que es un dolor de cabeza.

Los aurinegros han sido obligados a pagar una demanda impuesta por el futbolista Ilce Barahona por incumplimiento de su contrato, por lo que tienen que hacerlo lo más pronto posible.

Piojo Herrera no esperaba lo que dijo Jeaustin Campos de la convocatoria de Kendall Waston ante Honduras

ver también

Piojo Herrera no esperaba lo que dijo Jeaustin Campos de la convocatoria de Kendall Waston ante Honduras

El proceso ya terminó, el fallo fue a favor de Barahona y Real España tendrá que pagar o se expone a perder puntos, así lo comunicó la Comisión de Apeleaciones en Honduras.

Publicidad

Real España debe pagar para no perder puntos

“Esta comisión resuelve aplicar por unanimidad las siguientes medidas, la pérdida o deducción de puntos en los próximos juegos hasta que honre la obligación requerida. Asimismo, se le impone una multa con 3 mil lempiras por incumplimiento a la decisión del TNFA”, dice la resolución.

Publicidad

Real España está obligado a pagar 420 mi lempiras a Ilce Barahona y 3,000 mil al TNAF por incumplimiento de obligaciones. Con lo que el club debe actuar de manera rápida.

En la previa del Honduras vs Costa Rica, Jeaustin Campos se expone ante esta noticia que puede tirar un buen trabajo si se deducen puntos al final.

Publicidad
“Más cerca del Mundial”: Keylor Navas hace arder a toda Honduras con lo que dice de la visita de Costa Rica al estadio Morazán

ver también

“Más cerca del Mundial”: Keylor Navas hace arder a toda Honduras con lo que dice de la visita de Costa Rica al estadio Morazán

La siguiente jornada de Real España es contra Marathón y será después de la fecha FIFA. Por lo que para ese partido deben tener cumplido el pago, si no comenzarán a perder unidades en la tabla de posiciones.

Ilce Barahona es el jugador que tiene a Real España en vilo.

Ilce Barahona es el jugador que tiene a Real España en vilo.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Jeaustin revela el secreto mejor guardado de Costa Rica
Costa Rica

Jeaustin revela el secreto mejor guardado de Costa Rica

Piojo Herrera no esperaba lo que dijo Jeaustin Campos de la convocatoria de Waston
Honduras

Piojo Herrera no esperaba lo que dijo Jeaustin Campos de la convocatoria de Waston

"A la final": Eduardo Espinel advierte a Alajuelense y Machillo Ramírez
Honduras

"A la final": Eduardo Espinel advierte a Alajuelense y Machillo Ramírez

La Inteligencia Artificial predice el resultado de Honduras vs. Costa Rica por las Eliminatorias al Mundial 2026
Fútbol Internacional

La Inteligencia Artificial predice el resultado de Honduras vs. Costa Rica por las Eliminatorias al Mundial 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo