“Más cerca del Mundial”: Keylor Navas hace arder a toda Honduras con lo que dice de la visita de Costa Rica al estadio Morazán

Keylor Navas es uno de los grandes referentes que Honduras ya conoce y con los siempre se ha topado en el pasado reciente de las Eliminatoria camino a las Copa del Mundo.

Otra vez sus caminos se cruzan, en esta ocasión con una selección de Costa Rica con la necesidad de ganar en suelo catracho, algo que ni el propio Keylor puede presumir en su generación.

A pesar de esto, Navas Gamboa ha dejado unas declaraciones que harán hacer a un país, ya que indicó con el ambiente no será factor y que todo se jugará dentro de la cancha.

La afición hondureña ya tiene 18 mil gargantas listas para alentar en el estadio Morazán, por lo que las palabras de Navas pueden terminar en anécdota.

¿Por qué Keylor Nasvas puso a arder a toda Honduras?

Impact Channel le preguntó al arquero de los Pumas de México ¿Qué piensa sobre el ambiente en Honduras?

“Creo que al final el partido siempre se juega dentro de la cancha, todo lo de afuera es lo que a la gente le gusta. Nosotros estamos muy tranquilos, ya conocemos el lugar y vamos a tratar de hacer las cosas bien. Sabemos que si queremos ganar tenemos que hacer un partido mejor que ellos. Esa es nuestra mentalidad, preocuparnos por lo que podemos hacer dentro del terreno de juego, ganar y estar más cerca del Mundial“.

Keylor Navas nunca ganó en Eliminatorias jugando en Honduras

Sudáfrica 2010: Honduras vs Costa Rica (4-0) 14 agosto 2009.

Brasil 2014: Honduras vs Costa Rica (1-0) 11 de octubre del 2013

Rusia 2018: Honduras vs Costa Rica (1-1) 06 de marzo de 2017

Qatar 2022: Honduras vs Costa Rica (0-0) 07 octubre del 2021