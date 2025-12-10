Es tendencia:
Decisión tomada por fuera de la FIFA: Panamá confirma la noticia que Thomas Christiansen estaba esperando antes del Mundial 2026

Panamá tomó una decisión por detrás de la FIFA que alentó al trabajo de Thomas Christiansen.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Panamá celebra el objetivo alcanzado en las Eliminatorias al Mundial 2026, pero se concentra en lo que viene. Ya conoce a sus primeros rivales para la máxima de las competencias internacionales: Ghana, Croacia e Inglaterra, en ese orden. Por eso, ahora mismo le toca trabajar a fondo.

Thomas Christiansen analiza los movimientos de cada una de las figuras con las que mantiene armada su plantilla. Además de fijarse en la actualidad de cada uno de ellos, delinea el camino a seguir para poder avanzar hacia la Copa del Mundo.

Christiansen quiere hacer historia en el Mundial 2026. Para eso, se apoyó en una decisión reciente de la FEPAFUT (Federación Panameña de Fútbol): las autoridades arreglaron un fogueo de preparación por fuera de la ventana oficial que dispone la FIFA.

Panamá confirmó que jugará un amistoso contra Bolivia por fuera de las fechas FIFA

FEPAFUT confirmó un amistoso a través de su cuenta oficial de Instagram. Será el domingo 18 de enero de 2026, en el Estadio IV Centenario de Tarija, contra el local, Bolivia. Aún se desconoce el horario de esta disputa, pero se evitará el mal clima.

El partido, que no entra en las denominadas fechas FIFA, se jugará con jugadores del plano local provenientes de la LPF (Liga Panameña de Fútbol). Marcará el inicio del calendario futbolístico del próximo año para los canaleros en selecciones nacionales.

Para Panamá, el enfrentamiento sigue la línea de la programación acostumbrada de partidos amistosos internacionales con jugadores de la LPF a principio de cada año, así como pasó durante las temporadas de 2024, 2023 y 2022, regularmente.

