Giro inesperado: Reinaldo Rueda cambia los planes de Honduras para el Inicio de las Eliminatorias de Concacaf

Reinaldo Rueda ha tomado una decisión que ha cambiado los planes iniciales de la selección de Honduras.

Por Alvaro De La Rocha

Reinaldo Rueda ya tomó la decisión.
Quedó todo listo para el inicio de las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial de 2026. La Selección de Honduras quiere volver tras 8 años de ausencia.

Reinaldo Rueda ha tomado una decisión que ha cambiado los planes iniciales luego de que la pasada semana saliera la convocatoria oficial.

¿Qué hizo Reinaldo Rueda en la selección de Honduras?

El colombiano ha tomado la determinación de sumar dos jugadores más al llamado de 24 futbolistas. Por lo que en total contará con 26.

Los jugadores llamados son Yustin Arboleda (Olimpia) y Denis Meléndez (Motagua). Ambos ya se unieron este lunes a la concentración.

Rueda había prescindo de Arboleda y fue una de las sorpresivas bajas, pero antes recompuso y le dan más competencia a Choco Lozano y Jorge Benguché.

En el caso de Meléndez, se ha ganado su merecido tras mostrar su mejor versión en el Motagua.

Honduras visita a Haití el sábado 05 de septiembre y buscada su primer triunfo para cumplir su objetivo.

