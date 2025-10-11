Mientras Honduras se juega el pase al Mundial frente a Haití, esta decisión tomó Olimpia con Motagua

La selección de Honduras se juega en 90 minutos sus chances de volver a la Copa del Mundo. El lunes 13 de octubre ante Haití es una final para la escuadra catracha.

Los de Reinaldo Rueda fallaron ante Costa Rica y ya no pueden hacerlo en casa ante los caribeños que llegan como líderes de grupo.

Mientras todo esto pasa, Olimpia ha confirmado una noticia para el Clásico ante Motagua. Algo que ha sorprendido a algunos porque no esperaron que terminaran las Eliminatorias.

¿Qué notificación dejó Olimpia para el Clásico ante Motagua?

El León sin perder más tiempo anunció los precios para el Clásico ante el Ciclón. Este partidos será el jueves 16 de octubre en el estadio Nacional.

“No hay mejor sensación que volver a ver al Rey de Copas en el Nacional. Este jueves 16 vivimos una nueva edición del clásico. ¡Nos vemos en el lugar de siempre, olimpistas!”, fue el mensaje del club.

Los precios se detalla en la imagen. Olimpia quiere seguir su camino a la copa 40 y a pesar de que el foco está en la selección, da noticias a sus aficionados.

¿Cómo llegan Olimpia y Motagua al Clásico?

Olimpia arriba al Clásico Nacional como primer lugar de la tabla de posiciones con 27 puntos. El Albo dirigido por Eduardo Espinel derrotó a los Azules en la primera vuelta.

Motagua por su parte, llega con 18 unidades y es quinto lugar del Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras.

