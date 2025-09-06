Fantasma Figueroa solo ocupó seis palabras para referirse a Honduras tras empatar contra Costa Rica

Es tendencia:
Lo que viene para Nicaragua tras empatar contra Costa Rica es visitar a Honduras, el DT asegura que se vale soñar.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

Nicaragua y Honduras llegan al partido del martes con un punto.
Nicaragua salvó un punto ante Costa Rica en las Eliminatorias. Con 10 hombres consiguieron un premio que puede ayudar mucho camino al Mundial.

Sus otros rivales del grupo, Honduras y Haití, también igualaron y eso hace que el grupo haya comenzado parejo.

Marco Antonio Figueroa, mejor conocido como el “Fantasma”, salió en conferencia de prensa, valoró el punto, también pidió disculpas a Keylor Navas y también habló de Honduras.

Para eso solo ocupó seis palabra para referirse a la Bicolor que dirige Reinaldo Rueda: “Ese es otro cuento, ya veremos”, fue lo que dijo.

Antes de eso aseguró: “Creo que Nicaragua, por primera vez puede soñar, nosotros sabemos que será muy difícil el partido que tendremos en Honduras”.

El DT va a comenzar a valorar el encuentro contra Honduras a partir de este sábado, debe de tomar decisiones también por sufre una baja sensible para visitar Tegucigalpa.

Jason Coronel se pierde el compromiso tras salir expulsado ante Costa Rica.

