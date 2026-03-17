“No entendí”: DT español defiende a Eddie Hernández y manda mensaje que apunta a Municipal

Eddie Hernández se ha convertido en el goleador más destacado del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. El jugador ya suma 10 anotaciones en once partidos jugados con el Real España de Jeaustin Campos.

Hernández regresó a Honduras procedente del Municipal de Guatemala, club en el que no pudo alcanzar su mejor cuota goleadora, logrado anotar apenas seis dianas.

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Esas cifras no le permitieron continuar su carrera con “Los Rojos” al no convencer a la directiva y cuerpo técnico que finalmente optó por la salida del atacante.

Sin embargo, el DT de Motagua, Javier López aseguró que Eddie Hernández es un jugador por el cual siempre ha tenido predilección y lo colocó en el once ideal de la liga hondureña.

“Me gusta mucho Eddie Hernández, es un jugador que yo venía siguiendo, no entendí como en Municipal no tuvo más éxito, es un delantero que siempre he tenido predilección, me gusta mucho ese tipo de delantero”, dijo Javier López, exentrenador del Antigua FC.

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Los datos de Eddie Hernández

Suma 10 goles en el Clausura 2026 en Honduras

Ha jugado en 15 equipos durante su carrera profesional

En Honduras jugó para Vida, Platense, Olimpia, Motagua, Olancho FC y Real España

Con Municipal perdió la final ante Antigua FC.

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