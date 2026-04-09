Michaell Chirinos impacta a toda Honduras con lo que dice sobre el castigo a José García tras tocarle sus partes íntimas

Michaell Chirinos fue la gran figura de Olimpia en la remontada del equipo blanco por 2-1 sobre Victoria en la jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.

“El Diablito” marcó el doblete que les dio el triunfo, y al finalizar el partido, ofreció declaraciones. En ellas, le preguntaron sobre el castigo que se le impuso a José García.

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Hace unas jornadas, el defensor de los Lobos UPNFM le tocó las partes íntimas a Michaell Chirinos, lo que provocó una expulsión y, como consecuencia, una sanción de la Comisión de Disciplina.

El castigo fue de cinco partidos, además de una multa económica de 6,000 lempiras. Su club decidió que esa cantidad sería descontada de su salario, lo que ha afectado duramente a García.

Michaell Chirinos rompe el silencio

El volante de Olimpia habló sobre esta situación y aseguró que su intención al provocar la expulsión de García fue únicamente por la situación del juego, pero nunca imaginó que el castigo sería tan severo.

“Para mí, el castigo fue extremo. Le pido disculpas a José García, porque siempre hemos bromeado de esa manera desde que nos conocemos. Si hubiéramos jugado 11 contra 11 no lo hubiera hecho, pero ya con la ventaja del VAR, para quedar 10 a 10, el partido terminó empatado igual. Sin embargo, es una decisión complicada la que tomaron, y no puedo hacer nada. Económicamente, no veo que deban multarlo”, explicó Chirinos.

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Chirinos también pidió que se le retire la sanción dentro del club, ya que considera a García un amigo con el que se lleva bien, y cree que la situación no fue para tanto.

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Resumen:

Michaell Chirinos habló sobre el castigo impuesto a José García y aseguró que no fue justo.

El jugador de Olimpia confirma que la acción que tuvo con García fue para apoyar a su equipo.

Chirinos pidió que se le quite la sanción dentro del club, ya que la multa afecta parte del salario de García.