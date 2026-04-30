“Ni con Mourinho”: la cruda advertencia de Noel Valladares a José Francisco Molina sobre Honduras de cara al Mundial 2030

La leyenda de la portería hondureña, Noel Valladares, ha vuelto a ser noticia, pero esta vez fuera de las canchas. El histórico guardameta, recordado por defender con garra el arco nacional en los mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, habló sin filtros sobre la actualidad de la “H” tras el reciente nombramiento del español José Francisco Molina.

Para Valladares, el problema de la Selección de Honduras no se soluciona únicamente con quién se siente en el banquillo, sino con lo que pasa por la cabeza de quienes visten la camiseta.

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La advertencia de Noel Valladares a José Francisco Molina

Con la autoridad que le dan sus años de gloria en el fútbol, Noel fue tajante al explicar que el éxito depende del compromiso de los futbolistas: “A la Selección de Honduras puede llegar José Mourinho, pero si los jugadores no cambian la mentalidad, el resultado será el mismo”, aseguró el exarquero.

Aunque reconoció que un técnico de élite puede ayudar, Noel insistió en que la clave es el poder de convencimiento. Según el mundialista, un entrenador puede ser muy bueno, pero si no logra que el jugador crea en el proyecto y juegue con entrega, los resultados seguirán siendo decepcionantes.

Para Valladares El jugador debe ser el primer interesado en evolucionar. Noel recordó las enseñanzas de sus antiguos entrenadores, subrayando que en el fútbol nada es seguro si no hay trabajo psicológico de por medio.

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Las palabras de Valladares han hecho eco en la afición, pues vienen de un hombre que sabe lo que es clasificar y competir al más alto nivel, que espera que Honduras vuelva a un Mundial de la mano de José Francisco Molina luego de no ir desde Brasil 2014.

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